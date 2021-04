Ruská vojska se začala vracet na místa stálé dislokace

https://cz.sputniknews.com/20210423/ruska-vojska-se-zacala-vracet-na-mista-stale-dislokace-14237413.html

Ruská vojska, která se účastnila nenadálé prověrky na jihu a na západě země, se začala vracet na místa své dislokace, oznámilo Ministerstvo obrany RF. 23.04.2021, Sputnik Česká republika

„V současné době se vojenské jednotky a útvary přesunují na železniční stanice a letiště, nastupují na výsadkové lodě, železniční platformy a letadla vojensko-transportního letectva,“ uvádí se ve zprávě.Podotýká se, že se na místa stálé dislokace vracejí síly Jižního vojenského okruhu a Vzdušných výsadkových vojsk.Ministr obrany RF Sergej Šojgu dříve rozkázal, aby se do 1. května vrátila na místa stálé dislokace vojska, která se zúčastnila cvičení na jihu země.Růst vojenské aktivity NATOZmiňme, že Šojgu na včerejší schůzce informoval také o růstu vojenské aktivity NATO poblíž jižních hranic Ruska.Uveďme, že ve čtvrtek 22. dubna, začala na krymském polygonu Opuk mezidruhová cvičení ozbrojených sil. Účastní se jich více než 10 tisíc vojáků, 1,2 tisíce kusů techniky, a zapojeno bylo více než 40 válečných lodí a 20 podpůrných plavidel.„Pečlivě sledujeme přesun spojeneckých vojsk do oblasti nadcházejících cvičení Defender Europe - 2021. V Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku byla vytvořena koordinační centra, která zajišťují setkání vojsk NATO a nákladu,“ řekl.Podle něj „je jedno z hlavních koaličních uskupení aliance rozmístěno v oblasti Černého moře“. „Pokračujeme ve sledování situace v oblasti cvičení Defender Europe. Budeme připraveni okamžitě reagovat v případě nepříznivého vývoje,“ podotkl.Očekává se, že NATO v květnu až červnu uspořádá největší manévry Defender Europe 2021, a to od studené války. Stejně jako dříve se budou ve východní Evropě a v Pobaltí realizovat obranné a útočné akce. Na rozdíl od předchozích let ale bude v letošním roce věnována zvláštní pozornost nikoli východní, ale jihovýchodní Evropě. Manévry jsou plánovány v Černé Hoře, Kosovu a Albánii, a to za účasti místního vojenského personálu. Cvičení protivzdušné obrany se budou konat v Bulharsku a Rumunsku, Maďarsko bude sloužit jako zázemí.

