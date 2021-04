https://cz.sputniknews.com/20210423/ruske-ministerstvo-zahranici-upresnilo-pocet-zamestnancu-diplomatickych-misi-rf-a-cr-14243290.html

Ruské ministerstvo zahraničí upřesnilo počet zaměstnanců diplomatických misí RF a ČR

Ruské ministerstvo zahraničních věcí upřesnilo počet zaměstnanců diplomatických misí Ruska a České republiky. 23.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-23T15:01+0200

2021-04-23T15:01+0200

2021-04-23T14:42+0200

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

velvyslanectví

česká republika

rusko

Na ministerstvu sdělili novinářům, že „do 31. května se počet zaměstnanců ruského velvyslanectví v Praze sníží celkem o 35 diplomatů a 46 administrativních a technických pracovníků“.„Početní složení generálních konzulátů obou zemí se nezměnilo. Obě strany budou mít 7 diplomatů, 25 administrativních a technických a 19 na místě přijatých zaměstnanců,“ sdělilo.Dříve Česko rozhodlo o vyhoštění 18 členů ruské diplomatické mise v Česku. Rusko, které svou účast na výbuchu na muničním skladu ve Vrběticích v roku 2014 odmítá, v odvetě vyhostilo 20 českých diplomatů.Česká republika se následně rozhodla zastropit počet diplomatů na ruské ambasádě na současný stav českého velvyslanectví v Moskvě. Ruská strana má čas na stažení diplomatů do konce května. I ruská strana přijala paritní zastoupení obou misí. Bude to ovšem znamenat, že Česko musí snížit počet místních sil. Konzulátů se opatření obou zemí nedotkne.Dne 17. dubna český premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) na mimořádném brífinku vlády oznámili, že mají důvodné podezření o zapojení ruských důstojníků zpravodajské služby GRU do výbuchů na muničním skladu ve Vrběticích, ke kterým došlo v roce 2014. Při výbuchu došlo k velkým materiálním škodám a byli zabiti dva civilisté. Jedná se o stejné důstojníky, kteří údajně stáli za otravou Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v Salisbury v roce 2018.Ministerstvo zahraničních věcí RF označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové je situace s vyšetřováním výbuchů skladů v Česku „šílenstvím“, které slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku. Moskva v reakci vyhostila 20 českých diplomatů.

2021

