Rusko vyhostilo pět polských diplomatů

Rusko vyhostilo pět polských diplomatů

Moskva vyhostila pět polských diplomatů, musejí opustit Rusko do 15. května, sdělilo ruské ministerstvo zahraničí. 23.04.2021

V pátečním komentáři Ministerstva zahraničí RF se uvádí, že ruská strana předvolala na ministerstvo polského velvyslance v Moskvě Krzysztofa Krajewského a informovala ho o svém rozhodnutí vyhostit pět zaměstnanců polské diplomatické mise, které mají opustit Rusko do 15. května. Připomeňme, že dříve v Polsku byli tři příslušníci ruské diplomatické mise označeni za persony non grata. Polská strana uvedla, že příčinou je „porušení zmíněnými osobami podmínek diplomatického statusu a provádění činností směřovaných na poškození Polské republiky“.Příslušná nóta byla předána ruskému velvyslanci Sergeji Andrejevovi, který byl předtím předvolán na polské ministerstvo zahraničí.Na ruském ministerstvu zahraničí velvyslanci Polska Krzystofu Krajewskému vyjádřili důrazný protest v souvislosti s nepřiměřeným rozhodnutím Varšavy vyhostit tři diplomaty „pod absurdní záminkou vyjádření solidarity se Spojenými státy americkými“, které neopodstatněně poukazují na zapojení Ruska do kybernetických útoků na americkém území.Předvolání ruských vylveslanců na MZ Velké BritánieDříve také britské ministerstvo zahraničí předvolalo ruského velvyslance v Londýně Andreje Kelina, a to v souvislosti s ruskou „nepřátelskou linií chování“.Uvádělo se, že předvolání ruského velvyslance v Londýně souvisí s „hlubokým znepokojením Velké Británie kvůli nepřátelskému chování Ruska, včetně kybernetických útoků, zásahů do demokratických procesů a posílení vojenské přítomnosti na ukrajinské hranici a na nelegálně anektovaném Krymu“.Podle diplomatických zdrojů polské agentury PAP „výzva souvisí mimo jiné se zavedením nových sankcí USA proti Rusku“. Dalším důvodem mohla být situace na východní hranici Ukrajiny.Nové protiruské sankce USAUSA před týdnem zavedly nové protiruské sankce. Od 14. června je tedy americkým finančním institucím zakázáno přímo nakupovat dluhové cenné papíry od ruské centrální banky a ministerstva financí, jakož i od Národního fondu bohatství. Washington rovněž uložil omezení šesti ruským technologickým společnostem, které podle něj „podporují kybernetický program ruských zpravodajských služeb“.Kromě toho bylo na sankční seznam přidáno 16 organizací a 16 fyzických osob se značkou „za zásah do voleb“. Mezi nimi je první zástupce vedoucího prezidentské správy Alexej Gromov (který je již sankcionován) a společnosti Jevgenije Prigožina.Omezení se dotkla také tří organizací a pěti Rusů „za stavbu Kerčského mostu a situaci s Krymem“. USA navíc uvalily sankce na čtyři zpravodajské weby a obvinily je ze spolupráce s FSB, GRU a SVR.Rusko opakovaně odmítalo obvinění ze zásahů do voleb a účasti v kybernetických útocích.

