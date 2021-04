Ruský opoziční aktivista Alexej Navalnyj oznámil ukončení své hladovky

„Stále trvám na svém požadavku o tom, aby mi byly poskytnuty služby náležitého lékaře, já totiž ztrácím citlivost nohou a rukou a chci pochopit, co to je a jak to musíme léčit. Vzhledem k posledním posunům a veškerým okolnostem začínám ukončení hladovky. Podle pravidel to má trvat 24 dnů, říkají, že to bude dokonce ještě složitější,” uvedl Navalnyj.