https://cz.sputniknews.com/20210423/slovensko-chce-zverejnit-smlouvu-o-dodavkach-sputniku-v-bez-souhlasu-ruska-a-pres-hrozbu-pokuty-14246711.html

Slovensko chce zveřejnit smlouvu o dodávkách Sputniku V. Bez souhlasu Ruska a přes hrozbu pokuty

Slovensko chce zveřejnit smlouvu o dodávkách Sputniku V. Bez souhlasu Ruska a přes hrozbu pokuty

Poté, co byla uzavřena smlouva o dodávkách Sputniku V na Slovensko, se objevovaly zprávy, že dohoda byla pouze ve prospěch výrobců Sputniku V. Nebylo však... 23.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-23T17:27+0200

2021-04-23T17:27+0200

2021-04-23T17:22+0200

igor matovič

ministerstvo zdravotnictví

kirill dmitrijev

smlouva

maďarsko

ruská vakcína proti covidu-19 sputnik v dobývá svět

vakcína

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/13451278_0:161:1000:724_1920x0_80_0_0_5b3bf7a6223132a4d1a6d70ff60736bb.jpg

Na setkání s novináři to sdělil slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský. Upozornil totiž, že výrobce Sputniku V dosud nepředložil důkazy nezbytné pro přijetí vědeckého stanoviska ke kvalitě, bezpečnosti a účinnosti vakcíny. Čekání na podklady z ruské strany má však podle Lengvarského omezenou lhůtu a ne věčnou. Zveřejnění smlouvy o dodávkách Sputniku V by tak mohlo být spravedlivým krokem, ale slovenský ministr zároveň poznamenává, že pokud bude zveřejnění smlouvy pro Rusko nepřijatelné, pak Slovensku hrozí v tomto případě pokuta.Zmiňme také, že se nyní smlouva podrobuje právní analýze a její výsledky by měly být známy v blízké době.Samotná vakcína, která byla v počtu dvou milionů dodána na Slovensko, se v současné době testuje v laboratořích Maďarska. Na testování šarží vakcíny Sputnik V se dříve dohodli slovenský ministr financí a expremiér Igor Matovič (OĽaNO), který se o jeho dodávky zasadil, a maďarský premiér Viktor Orbán. Problém ale nyní činí, zda maďarská strana včas stihne vakcínu otestovat, protože jejich záruční lhůta uplyne pravděpodobně již v létě. Dříve Lengvarský oznámil, že vakcína Sputnik V, kterou Slovensko dostalo, je jiná, než povolil jeho předchůdce Marek Krajčí k použití. Sputnik V, který Slovensko dostalo, je údajně jiný, než který analyzuje EMA. Ruský výrobce to ale popírá.Podle oznámení ministra financí Igora Matoviče Slovensko za Sputnik V ještě oficiálně nezaplatilo. Finanční stránka je tedy ještě budoucnost.Rusko platbu za dodávku těchto šarží Slovensku vrátilo v době, kdy zemi požádalo o vrácení vakcín. Další objednávky těchto vakcín budou zřejmě předmětem jednání až po bližším prozkoumání zájmu slovenské společnosti a ochoty dát se očkovat Sputnikem V.Nečestná konkurence se Sputnikem V na SlovenskuŠéf Ruského fondu přímých investic (RDIF) Kirill Dmitrijev včera označil za provokaci a nečestnou konkurenci případ s dodávkami a výzkumem vakcíny Sputnik V na Slovensku. Podle jeho slov má být tato vakcína otestována v nejbližším čase v maďarské certifikační laboratoři.„Velký význam má skutečnost, že v případě Slovenska nejde o velký případ, protože je to jedna ze 60 zemí, přitom malá, ve které se snaží nepustit Sputnik V na trh a podnikají aktivní provokace. Ale řada prohlášení řady kolegů je dost legrační, protože je jasné, že naše vakcína plně odpovídá standardům kvality, že je ověřená,“ řekl Dmitrijev v rozhovoru pro pořad Pozdnjakov na ruské televizní stanici NTV.Upřesnil, že vakcína má být otestována v kvalitní maďarské laboratoři, poněvadž dříve tak bylo učiněno jenom v té necertifikované.Slovensko letos zažilo vládní krizi, jež trvala několik týdnů. Stalo se tak kvůli tomu, že Matovič, jenž byl tehdy premiérem, nakoupil ruskou vakcínu Sputnik V, aniž by o tom informoval jiné členy vedení země.RDIF požádal slovenskou vládu, aby vrátila dodanou vakcínu Sputnik V kvůli porušení kontraktů a aby tato vakcína byla otestována v laboratoři schválené EU.

https://cz.sputniknews.com/20210419/vakcinu-ztracime-hanebnym-zpusobem-expremier-sr-carnogursky-promluvil-o-schizofrenii-ve-slovenske-13500074.html

4

maďarsko

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

igor matovič, ministerstvo zdravotnictví, kirill dmitrijev, smlouva, maďarsko, vakcína, slovensko