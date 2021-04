https://cz.sputniknews.com/20210423/solidarita-ano-zhorseni-vztahu-s-moskvou-ne-rakousko-odmitlo-vyhostit-ruske-diplomaty-14252584.html

Solidarita ano, zhoršení vztahů s Moskvou ne. Rakousko odmítlo vyhostit ruské diplomaty

K tomu, co se poslední dobou odehrává mezi Českem a Ruskem, se postupně začínají vyjadřovat i další státy. Nyní se rozhodlo vyjádřit svou solidaritu také... 23.04.2021, Sputnik Česká republika

Vzájemnými vztahy mezi Moskvou a Prahou otřásla kauza týkající se výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014. Tato informace zahýbala zejména diplomatickými vztahy a země navzájem začaly s vyhošťováním diplomatů.A na znak solidarity se k vyhošťování ruských diplomatů uchýlily i některé další státy. Ve čtvrtek tak učinilo Slovensko, které ze země vyhostilo tři ruské diplomaty. Podobně se dnes zachovaly také pobaltské státy, a sice Litva, Lotyšsko a Estonsko. Ty ze svého území odvolaly celkem čtyři diplomatické zástupce Ruska.Nyní se k celé věci vyslovil šéf rakouské diplomacie Schallenberg, který měl naší zemi podle APA údajně také přislíbit solidaritu. Vypadá to však, že výzva k vypovězení ruských diplomatů z Rakouska zůstane nevyslyšena. Rakouský resort zahraničních věcí totiž na dotaz médií uvedl, že je pro něj stěžejní, aby EU hovořila jednohlasně. Toto stanovisko však zřejmě ještě není definitivní.Zmiňme, že Rakousko již jednou nevyhovělo podobné výzvě, a sice v roce 2018, kdy se rozhodla nepřikročit k vyhoštění ruských diplomatů v souvislosti s kauzou Skripal. Tehdy Moskva reakci Rakouska označila za „zodpovědnou“. Za zmínku stojí i to, že rakouská diplomacie tradičně usiluje o dobré vztahy se Západem i Východem. Kauza VrběticeDne 17. dubna český premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) na mimořádném brífinku vlády oznámili, že mají důvodné podezření o zapojení ruských důstojníků zpravodajské služby GRU do výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích, k nimž došlo v roce 2014. Jedná se o stejné důstojníky, kteří údajně stáli za otravou Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v Salisbury v roce 2018. Motivem útoku na sklad byly podle médií údajné dodávky zbraní na Ukrajinu nebo opozičním silám v konfliktu v Sýrii. Při výbuchu došlo k velkým materiálním škodám a byli zabiti dva civilisté.Česká republika a Rusko, které svou odpovědnost odmítá, si nato vzájemně vyhostily pracovníky ambasád a později se rozhodly zastropit jejich počet na principu parity.Jak již bylo naznačeno, solidaritu s Českem vyjádřila i Evropská unie a jednotlivé členské země. Kromě Česka ruské diplomaty v souvislosti s explozemi ve Vrběticích vyhošťují Slovensko, Litva, Lotyšsko a Estonsko.

