Soros platí za likvidaci nebo podporu slovenských politiků, tvrdí Fico a uvedl důkazy

Šéf opoziční strany Směr-SD a expremiér Robert Fico oznámil, že peníze amerického podnikatele George Sorose ovlivňují dění na Slovensku. Prohlásil to na... 23.04.2021, Sputnik Česká republika

Fico tvrdí, že MDIF je pod kontrolou „jednoho z největších podvodníků na světě George Sorose” a jde o vážnou změnu kvality mediálního prostoru na Slovensku.Ke změně vlastnictví ve významném slovenském mediálním domě, kde vychází deník Sme, uvedl, že George Soros je „bez jakýchkoliv pochybností jeden z největších podvodníků na světě“.Šéfa vydavatelství Petit Press Alexeje Fulmeka označil za „sluhu pana Sorose“. Podle Fica „pan Soros nemá co dělat na Slovensku se svými špinavými penězi“.Fico zároveň zopakoval tvrzení, že Soros podporuje likvidaci demokraticky zvolených politiků. Narážel tím na protivládní protesty a změnu vlády po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Dodal, že na tom spolupracují podle něj i některá média na Slovensku, které se sama označují za transparentní či objektivní.Podle Fica se Soros oficiálně stává „spolumajitelem deníku, který o sobě tvrdí, že je nejlepší a nejkrásnější na světě“. Upozornil, že nejvíce financí však dostává „od organizací, které jsou pod kontrolou tohoto podvodníka“ jiné slovenské médium, a to konkrétně Denník N.Penta prodala podíl ve vydavatelství Petit PressPortál Sme ve čtvrtek informoval o změnách v akcionářské struktuře vydavatelství Petit Press. Kromě MDIF jsou podle jeho slov investory i manažeři společnosti Alexej Fulmek, Peter Mačinga a bývalý vlastník společnosti Azet.sk a zpravodajského portálu aktuality.sk Marek Václavík, kteří kupují zbývajících 5,5 procenta akcií. Šéf vydavatelství Fulmek hovoří o důležité změně a ocenil, že novým akcionářům bude MDIF. Jako důvod svého odchodu Penta uvedla atraktivní nabídku, která vyřešila odlišný názor na strategii rozvoje i samotné vedení vydavatelství. Společnost Petit Press je s 35 tituly druhým největším vydavatelstvím na Slovensku. Kromě celostátního deníku SME vydává regionální týdeník MY a řadu zájmových magazínů. V Česku Penta vlastní od roku 2015 vydavatelství Vltava Labe Media.Fond MDIF vznikl v roce 1996 a je financovaný skupinou nadací a investorů. Aktuálně disponuje prostředky v objemu 240 milionů dolarů a spravuje mediální aktiva v hodnotě 114 milionů dolarů. Mezi největší podporovatele fondu patří Open Society Fundations miliardáře a filantropa Georga Sorose.

