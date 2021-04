To všichni Češi jedou na heroinu, ptá se Chmelár. Jak lze věřit tajným službám po Iráku, diví se

„Je to nezralá reakce chuligánů, kteří někomu rozbijí okno a nazvou to odbojem. Ty kecy kolem toho, že ‚chceme udělat vše pro ochranu bezpečnosti našich občanů‘ a ‚potvrzujeme svůj zájem o budování vztahů s Ruskem, ale doufáme, že k tomu přispěje Ruská federace‘, jsou jako stránky z psychiatrického chorobopisu, ne z diplomatické komunikace. My vyhodíme Rusku diplomaty a čekáme od něj, že s námi bude iniciativně zlepšovat vztahy? To jste viděli kde? Co nám ti Rusové udělali?“ táže se autor.