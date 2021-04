https://cz.sputniknews.com/20210423/to-ze-stekame-na-svetovou-velmoc-me-deprimuje-klaus-promluvil-o-krizi-zahranicni-politiky-cr-14243437.html

„To, že štěkáme na světovou velmoc, mě deprimuje." Klaus promluvil o krizi zahraniční politiky ČR

„To, že štěkáme na světovou velmoc, mě deprimuje.“ Klaus promluvil o krizi zahraniční politiky ČR

Bývalý prezident Václav Klaus pro Blesk uvedl, že současná diplomatická roztržka s Ruskem svědčí podle něj o absenci smysluplné koncepce české zahraniční...

Klaus s lítostí poznamenává, že dnešní konflikt s Ruskem je docela nešťastnou výpovědí o samotném Česku, které podle něj není schopné mít smysluplnou zahraniční politiku. „Je to výpověď o chování naší země, o absenci naší zahraniční politiky, o neuvěřitelném nepořádku, který u nás vládne. O legračnosti toho, jak fungují naše bezpečnostní služby. O tom, že nám chybí koncept zahraniční politiky, protože se nikdo nezajímá,“ vysvětlil bývalý prezident. Z toho podle něj vyplývá, že se ministrem zahraničí stane Jakub Kulhánek, což je člověk, o kterém dříve nikdy nikdo neslyšel. „Zatímco vždycky v minulosti a v dalších zemích světa je ministr zahraničí druhá, třetí osoba po ministerském předsedovi,“ poznamenal Klaus.Česko podle Klause štěká na Rusko zejména proto, že se štěkat může. „To je zásadní věc, je to takovej ratlík, kterej štěká na pořádnýho psa. Nebo jako když si malý chlapeček troufá mlátit o kousek většího chlapečka jenom proto, že na rozdíl od toho chlapečka on jde s tatínkem a ví, že když to náhodou bude dopadat špatně pro něj, tak tatínek zasáhne a zachrání ho. My, tedy ratlík, štěkáme na Rusko, protože si myslíme, že máme za sebou mocné USA a NATO. Myslím, že to je trošku hloupá politika,“ poznamenal Klaus. Je podle něj pochopitelné, že se stát musí ozvat, když jeho tajné služby objevují špionáž cizí mocnosti na svém území. Prvořadou záležitostí by však podle Klause mělo být podnikání aspoň nějakého pokusu se vyznat v tom, proč činnost bezpečnostních služeb absentovala sedm let po vzniknutí kauzy. Osobní politické zájmy však podle něj nemají co dělat v zahraniční politice.„Než vyřkneme nějaké zásadní soudy, tak bychom si měli vyčkat na dodání opravdu seriózních dat a informací a nedělat to bez toho. Myšlenka, že dáváme ultimáta Rusku, když ta data opravdu pořád nejsou, tak to já myslím, že není správné,“ domnívá se Klaus.Dávat ultimáta podle něj jednoznačně není zahraniční politika sebevědomé země. „To je absence zahraniční politiky a absence sebevědomí a takové ratlíkovské poštěkávání,“ tvrdí Klaus.Česká zahraniční politika by naopak měla podle něj jasně formulovat, čeho chce ve vztahu s Ruskem dosáhnout. V Česku však strategicky zaměřená zahraniční politika neexistuje už dávno a dlouhou dobu, tvrdí.

