„Ubohá a nízká lež“. Šéf ruské rozvědky okomentoval prohlášení Prahy

„Ubohá a nízká lež“. Šéf ruské rozvědky okomentoval prohlášení Prahy

Šéf Služby vnější rozvědky Ruska Sergej Naryškin označil prohlášení oficiální Prahy o podílu ruských speciálních služeb na explozi na skladišti v Česku za lež... 23.04.2021, Sputnik Česká republika

„Takto se vyznamenalo Česko, země s dost omezenou svrchovaností v zahraničněpolitických záležitostech přistoupila na vyostření, na konfrontaci s Ruskem, a po pravdě řečeno, přišla si na své,“ řekl Naryškin v pátek na zahajovacím ceremoniálu výstavy v Ústředním muzeu Ozbrojených sil RF.17. dubna české úřady oznámily své rozhodnutí vyhostit 18 ruských diplomatů. Podle verze Prahy jde o pracovníky rozvědky, kteří pracovali pod diplomatickou záštitou. České úřady přistoupily na tento krok, protože se podle jejich verze podílely ruské speciální služby na explozi skladiště munice v Česku v roce 2014. V důsledku exploze zahynuli dva lidé.Na pozadí tohoto skandálu české úřady 19. dubna oznámily své rozhodnutí vyloučit Rosatom z tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany.Ministerstvo zahraničí RF odvetou vyhlásilo 20 zaměstnanců Velvyslanectví České republiky v Moskvě za nežádoucí osoby.Oficiální mluvčí ruského zahraničněpolitického rezortu Marie Zacharovová včera prohlásila, že se kategorie a počet pracovníků velvyslanectví Ruska a Česka v obou zemích uvádějí do paritního stavu.„Velvyslanci ČR bylo oznámeno, že se všechny kategorie pracovníků velvyslanectví uvádějí do parity. Týká se to jak kategorií pracovníků velvyslanectví, tak i jejich počtu“, řekla Zacharovová ve vysílání televizní stanice Rossija 1.Prahu bude muset opustit 63 pracovníků ruského velvyslanectví, toto opatření umožní přechod k „přísné paritě“, oznámila ve čtvrtek Česká televize s odvoláním na úřady České republiky.Ministr zahraničí ČR Jakub Kulhánek vysvětlil, že na Velvyslanectví Ruska v Praze a na Velvyslanectví Česka v Moskvě má v konečném důsledku zůstat sedm diplomatů a 25 technických a administrativních pracovníků.

