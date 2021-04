https://cz.sputniknews.com/20210423/v-usa-se-muze-objevit-51-stat-navrh-jiz-podporila-dolni-komora-americkeho-parlamentu-14236316.html

V USA se může objevit 51. stát. Návrh již podpořila dolní komora amerického parlamentu

V USA se může objevit 51. stát. Návrh již podpořila dolní komora amerického parlamentu

Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických hlasovala pro udělení statusu státu hlavnímu městu Washingtonu. Návrh zákona nyní musí projít hlasováním v... 23.04.2021

Návrh zákona v případě jeho schválení horní komorou amerického Kongresu a prezidentem USA umožní Washingtonu získat status 51. státu, který ponese název Washington, Douglass Commonwealth. Momentálně je označení Commonwealth zařazeno do oficiálního názvu čtyř amerických států – Virginie, Kentucky, Massachusetts a Pensylvánie.Pro změnu statusu hlavního města USA hlasovalo 216 členů dolní komory komory Kongresu, proti bylo 208. Názory se rozdělily zrovna podle stranického členství. Nyní demokraté potřebují získat alespoň 10 hlasů republikánů pro to, aby Senát daný návrh schválil. Podle návrhu by měl nový stát zahrnovat veškeré území hlavního města s výjimkou vládních budov a památek, a to včetně Bílého domu, budovy Kongresu a Nejvyššího soudu USA. Dané území se bude považovat za americké hlavní město.Otázka udělení Washingtonu statusu státu je nastolována pravidelně a je bolestivým tématem pro tamní obyvatelstvo i městskou administrativu. Hlavním problémem je to, že obyvatelé Washingtonu nemají své vlastní zástupce v Kongresu a samotné město je podřízeno federální vládě. Udělení nového statusu aktivně podporují demokraté, a to z politických důvodů, protože Washington tradičně podporuje Demokratickou stranu, což může přinést demokratům dvě další místa v Kongresu.Biden může uznat arménskou genociduAmerický prezident Joe Biden se chystá oficiálně uznat arménskou genocidu v Osmanské říši, ke které došlo více než před stoletím, informují o tom noviny Wall Street Journal s odkazem na americké oficiální osoby.V březnu Výbor Senátu USA pro mezinárodní vztahy vyzval prezidenta Bidena, aby uznal arménskou genocidu. Kongresmani poznamenali, že Biden dříve ve svém projevu v roce 2020 uznával genocidu arménského národa „genocidou“ a vyzvali ho, aby tak učinil znovu, tentokrát již v roli prezidenta země.Podle oficiálních osob, na které se odkazuje WSJ, se Biden chystá uznat genocidou deportaci a masové vraždění Arménů v Osmanské říši během událostí, které vypukly v roce 1915.

