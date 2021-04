https://cz.sputniknews.com/20210423/varene-i-pecene-jednoduche-triky-jak-pripravit-skvele-brambory-14207130.html

Vařené i pečené: Jednoduché triky, jak připravit skvělé brambory

Ačkoliv je pravda, že v nejrůznějších dietách bývají pokusy o redukci této oblíbené potraviny, odborníci ukazují na jejich prospěšnost, pakliže se to samozřejmě nepřehání s jejich konzumací. Jedná se sice o potravinu, kterou doma připravujeme velmi často, může se ale někdy stát, že se nám jednoduše brambory nepovedou. Víte například, jak dlouho se mají brambory vařit? Podle webu není odpověď tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát – záleží totiž nejen na typu a velikosti, ale i na tom, zda je připravujete v tlakovém nebo klasickém hrnci.Pokud zvolíte obyčejný hrnec s osolenou vodou a oloupané brambory, pak se v něm vaří brambory asi deset až dvanáct minut. Nutností je však poklička na hrnci. Pokud však zvolíte tlakový hrnec, můžete počítat s kratším časem, konkrétně asi s šesti minutami.Pokud máte v oblibě vařené brambory ve slupce, musíte brát při jejich vaření v potaz několik pravidel. Určitě byste si měli vybrat brambory, které jsou velikostně podobné, jelikož v opačném případě by jedna z brambor byla již uvařená a druhá nikoliv. Samozřejmostí je pořádné umytí a taktéž nezapomínejte na klíčky. Takové brambory vaříte asi dvacet minut.Oblíbenou přílohou jsou však i pečené brambory. Zde existují dvě varianty pečení. Ta první, pomalejší, spočívá v tom, že jednoduše syrové brambory dáte na plech a pečete asi hodinu při teplotě 180 až 200 stupňů. Pokud však nemáte tak mnoho času, pak si je předvařte v osolené vodě a až pak je dejte do trouby. Případně si je můžete dopéct i v pánvi, kde rozehřejete máslo. Tipy a trikyWeb přináší i seznam triků a tipů při vaření brambor. Například radí, abyste velké brambory před vařením propíchli vidličkou. Tento trik zaručí, že nebudou uvnitř syrové. Na dobu vaření má vliv také stáří brambor. Čím jsou mladší, tím budou rychleji uvařené. Pokud přidáte do vody zase trochu soli nebo oleje, brambory vám nepopraskají. V případě, že nemáte příliš mnoho času, pak přidejte do vody s bramborami trošku másla, proces vaření tak urychlíte. Pakliže potřebujete brambor uvařit více, pak je dejte raději do dvou hrnců. Nutné totiž je, aby byly brambory ponořené celé a horká voda mohla mezi nimi snadno proudit.

