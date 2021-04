Vědci prozradili smrtelně nebezpečné způsoby stravování

https://cz.sputniknews.com/20210423/vedci-prozradili-smrtelne-nebezpecne-zpusoby-stravovani-14233059.html

Za účelem prozkoumání vlivu diety na riziko srdečně-cévních onemocnění a úmrtnosti vědci z Oxfordské univerzity spolu s kolegy z Austrálie a Číny zanalyzovali data z britské biologické databanky UK Biobank, což je dlouhodobý průzkum vlivu genetické náchylnosti a životního prostředí, včetně stravování, na vznik jistých onemocnění. Celkem byla zanalyzována data 116 806 dospělých občanů Velké Británie ve věku 37-73 let, kteří se poprvé zúčastnili průzkumu v období let 2006-2010 a o kterých existují data registrace hospitalizace a úmrtí do roku 2017 a 2020. Autoři dali do souvislosti počet nemocí a smrtí s jídelníčkem účastníků a zjistili dva hlavní druhy stravování, jež zvyšují riziko srdečně-cévních onemocnění a předčasné smrti. Pro jeden z nich je příznačné velké množství čokolády a dalších sladkostí, másla a bílého chleba a malým počtem čerstvého ovoce a zeleniny. Pro druhý typ je vlastní velký obsah sladkých nealkoholických nápojů, ovocných šťáv a džemů, čokolády, bonbonů, cukru, trochu másla a sýru. Mezi přívrženci prvního druhu stravování byli hlavně muži pod 60 let, kteří navíc kouřili, nesportovali a často měli obezitu anebo hypertenzi. Měli větší riziko vzniku srdečně-cévních onemocnění než lidé nad 60 let bez nadváhy nebo obezity a se zdravějším jídelníčkem. Druhý typ stravování byl příznačný hlavně pro ženy. Nehledě na to, že většina z nich nekouřila a byla tělesně aktivní, měly mnohé zvýšený cholesterol, nadváhu, cukrovku a hypertenzi. „Srdečně-cévní onemocnění jsou jednou z hlavních příčin smrti a invalidity ve Velké Británii, a hlavní příčina spočívá v nezdravém stravování,“ cituje zpráva pro tisk nakladatelství Springer Nature vedoucí průzkumu Carmen Piernas z oddělení intenzivní zdravotní péče Oxfordské univerzity.Autoři doufají, že výsledky jejich práce pomohou připravit doporučení pro stravování založená na potravinách, jež pomohou lidem, aby se správně stravovali, a snížili tím riziko srdečně-cévních onemocnění.Vědci rovněž připomněli, že pozorovací metoda jejich průzkumu nedovoluje učinit závěry ohledně souvislosti mezi příčinami a následky stravování a srdečně-cévními onemocněními a úmrtností.

