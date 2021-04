„Vy to Rusko nemít, tak byste si ho snad museli vymyslet.“ Uživatele baví průzkum o ruské hrozbě

https://cz.sputniknews.com/20210423/vy-to-rusko-nemit-tak-byste-si-ho-snad-museli-vymyslet-uzivatele-bavi-pruzkum-o-ruske-hrozbe-14234091.html

Průzkumu, který se uskutečnil v pondělí a v úterý, se zúčastnilo 1 037 respondentů nad 18 let, kteří hodnotili Rusko na škále od 1 do 10. Jednička znamená nulovou hrozbu, zatímco desítka obrovskou hrozbu. Ve výsledku je stupeň rizika na hodnotě 6,4.Z průzkumu rovněž vyplynulo, že Rusko za obrovskou hrozbu považuje téměř pětina oslovených. Naopak 10 % lidí se domnívá, že RF nepředstavuje žádnou hrozbu. Negativně tuto zemi hodnotí zejména lidé z velkých měst i voliči ODS. Naopak lidé, kteří na škále hrozby zvolili jedničku, jsou hlavně voliči KSČM.Pětina dotázaných ve věku nad 60 let nepovažuje Rusko za hrozbu. „Respondenti v této věkové skupině mají zároveň vůči Rusku nejvyhraněnější postoje, jak ve vnímání země jako minimální, tak obrovské hrozby,“ uvedl rozhlas.Průzkum se týkal i vyřazení ruské korporace Rosatom z tendru na dostavbu Dukovan. Tento krok podpořilo 65 % dotázaných. Nejčastěji se jednalo o obyvatele velkých města, lidi s vysokoškolským vzděláním a voliče ODS a Pirátů. Proti vyřazení se vyjádřilo 27 % dotázaných. Mezi voliči KSČM to bylo 77 %.Průzkum proběhl krátce poté, co česká vláda obvinila Rusko z organizace výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích.„Lžete,“ říkají někteří uživateléMnozí čtenáři Novinek.cz s tímto průzkumem ale nesouhlasí. Část z nich totiž uvedla, že jako největší hrozbu vnímají například Spojené státy americké, média či samotnou českou vládu.„Lžete. Většina českého národa Rusy za hrozbu nepovažuje. Nezveřejňujte lživé informace,“ napsal jeden uživatel.„Nevnímám Rusko jako hrozbu!!!! Největší hrozba jsou USA a jejich přisluhovači. Už neví, jak k nám napakovat svoje vojáky…“ píše další.„Rusko pro mne žádnou hrozbou není, vy lžete. A nemluvte za druhé,“ zněla další reakce.„To řekl kdo za tu většinu? I když jsem k tomu celému zdrženlivá… proto, že nevíme, jak vysokou hru s námi mocnosti hrají… Nevím o tom, že by nám Rusko chtělo ublížit více než EU a USA… Nebo co je ještě smutnější, naši politici!!! Je mi tě líto, republiko,“ zněly další skeptické hlasy.„Pro mě jsou největší zlo prolhaná média, a ne Rusko…“ stálo v dalším nelichotivém příspěvku.„Hrozba je naše vláda, která hledá záminku narušit vztahy a Ruskem… Hrozba je naše zaprodaná mafiánská vláda… A ano, největší hrozbou jsou USA, ty na to mají největší vliv a jde jim o válku v Evropě,“ uvedl další uživatel.„Jestli Pražáci chtějí válčit s Ruskem, tak mají fakt dobrého vojevůdce. Pirátský Hřib to určitě zvládne. My na severu Moravy bychom si zašli na pivo, kdyby bylo kde, a v klidu bychom to probrali třeba i s Putinem,“ zazněl hlas z Moravy.Ale i na Novinkách se našli lidé, kteří Rusko za hrozbu skutečně považují.„Ano, považuji. Z Ruska nepřišlo nikdy nic dobrého. Jejich komunistické jednání je založeno na lži a tajnostech,“ uvedl jeden diskutující.„Rusko je pro ČR bezpečnostní hrozba jednak kvůli působení ‚diplomatů‘, a jednak kvůli působení různých česko-ruských spolků, komor a firem, ve kterých jsou statutární orgány Rusové,“ doplnil další.Podle vlastní ankety na stránkách Novinky.cz téměř 52 % lidí považuje Rusko za hrozbu, zatímco 41,5 % ne. Ankety se zúčastnilo přes 27 tisíc lidí.

