Z Ruska na zámek. Kulhánek promluvil o aktuální situaci v česko-ruských vztazích

Nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek poskytl obsáhlý rozhovor Blesk Zprávám, ve kterém promluvil o česko-ruských vztazích, vysvětlil aktuální situaci a také... 23.04.2021, Sputnik Česká republika

Na začátku český ministr zahraničí Kulhánek vysvětlil, že se včera český velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka sešel s ředitelem příslušného teritoriálního odboru a z půlhodinového rozhovoru si odnesl to, že „Rusko přechází na striktní paritu diplomatického zastoupení. Jinými slovy bude stejný počet pracovníků na české ambasádě v Moskvě a stejný počet pracovníků na ruské ambasádě v Praze“.„Mělo by to být sedm diplomatů a 25 administrativně-technických pracovníků,“ uvedl Kulhánek s tím, že se to zatím týká pouze velvyslanectví v Praze a Moskvě.Kulhánek také vysvětlil, proč Rusko dostalo na snížení počtu členů ruského velvyslanectví v Praze čas do konce května. Podle něj Česko postupuje podle Vídeňské úmluvy a jejího článku 11, proto byl postup jiný než v případě vyhošťování diplomatů. „Je to v duchu dobré diplomatické praxe, že se dá nějaký čas na to, aby mohli jejich pracovníci opustiti zemi. A to i přesto, že to zastropování platí hned od čtvrtka,“ uvedl ministr.Podle ministra je také pouze na ruské straně, kdy a jak Rusové z pražského velvyslanectví Česko opustí.Kulhánek znovu opakuje, že k vyhoštění 18 diplomatů došlo na základě zjištění ve spojitosti s výbuchy ve Vrběticích, ruská reakce je podle něj nepochopitelná.Pomoc vyhoštěným ČechůmMinistr zahraničí také potvrdil slova ministra vnitra Jana Hamáčka, který vítal vyhoštěné diplomaty na pražském letišti. Česko se snaží vyhoštěným diplomatům pomoc, ať už šlo o dopravu z letiště nebo zajištění přechodného ubytování. „ Částečně využíváme i ubytovacích kapacit zámku ve Štiříně, který patří pod ministerstvo zahraničí,“ uvedl s tím, že se jim snaží situaci ulehčit i tak, aby v budoucnu měli nějakou perspektivu v diplomatické službě.Připomíná také, že jako vyhoštění se do Ruska nemohou vrátit vůbec. Dodal také, že se jim snaží situaci ulehčit, jeho instrukce zní, aby ten život jim byl co nejméně stěžován nějakou byrokracií.„Kvůli vzniklé situaci, kdy byli vyhoštění a nepřišli o práci vlastní vinou, mají 90 dnů nárok na stejný, tedy plný plat, jako by sloužili v zahraničí,“ uvedl.Na závěr Kulhánek přiznal, že bude muset omezit svoji vášeň, mezi které patří Playstation. Zároveň přiznal, že zatím neřešil, jestli je na ministerstvu do voleb, nebo bude kandidovat i ve volbách do Sněmovny.

