https://cz.sputniknews.com/20210423/zadna-medialni-hra-o-tomto-teroristovi-se-v-cesku-prilis-nemluvi-nazor-14249674.html

Žádná mediální hra. O tomto teroristovi se v Česku příliš nemluví. Názor

Žádná mediální hra. O tomto teroristovi se v Česku příliš nemluví. Názor

Terorismus jako vyšitý. Zpráva, která by měla otřást Českem. A nejde o kauzu Vrbětice. Jde o islámského teroristu, o kterém se raději málo mluví. Ukazují se... 23.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-23T22:28+0200

2021-04-23T22:28+0200

2021-04-23T22:29+0200

názory

liga arabských států

muslimové

bezpečnostní informační služba (bis)

islamisté

terorismus

česká republika

teroristé

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/252/24/2522447_0:0:741:417_1920x0_80_0_0_ea2085c0fe983249520c1ef10570b30b.jpg

Kauza Vrbětice mnoho věcí zakryla. Koronavirová krize jako by nebyla. Pandemie se moc neřeší. Říjnové volby? Také se propletly s kauzou výbuchu muničního skladu. Hrozivá díra ve státní kase? Na to si už nikdo nevzpomene. A co imám terorista, který je největší bezpečnostní hrozbou pro Česko? Mlčí se.O co jde? Bývalý pražský imám Samer Shehadeh si za pomoc k teroristickému útoku a financování terorismu odpyká 14,5 roku ve vězení. Sedmatřicetiletý Shehadeh se k činům přiznal. Uvedl, že jich ale nelituje, protože je považuje za správné. „Nejsem žádný terorista,“ prohlásil. Dodal, že se pouze snaží bojovat proti zločineckému režimu v Sýrii, který se v zemi dopouští genocidy. Muži za pomoc k teroristickému útoku hrozilo až dvacetileté vězení, případně i výjimečný trest.Shehadeh podle obžaloby v roce 2015 odletěl do Turecka, kde se setkal s představiteli teroristické organizace an-Nusra*, později známé jako Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie). Předal jim peníze, které vybral v muslimské komunitě v Česku a na Slovensku na léčbu zraněných bojovníků.S teroristy se zároveň podle státního zástupce Marka Bodláka dohodl, že pro organizaci bude získávat nové bojovníky a dále pořádat sbírky. Shehadeh se chtěl sám zapojit i do bojů v Sýrii, kvůli problémům se zrakem ale nakonec přistoupil na to, že bude bojovníkům prospěšnější v Česku.Obžaloba bývalého pražského imáma dále viní z toho, že podporoval súdánského muže žijícího na Slovensku v tom, aby se do organizace an-Nusra zapojil. Poskytl mu peníze na výbavu a zajistil mu potřebné kontakty a informace na cestu. Muž se v květnu 2016 dostal do Sýrie. Absolvoval výcvik a stal se velitelem jednotky prvosledových útočníků, kteří provádějí i sebevražedné útoky, a bojoval za nastolení islámského práva šaría. V dubnu 2017 byl v boji zabit.To je absolutně šílené. Není to žádný vymyšlený terorismus. Žádný nedokázaný zločin. Tady jde o velmi vážnou věc. Mezi námi v naší republice se pohyboval terorista nejhlubšího zrna, který ponoukal lidi zabíjet a sám byl toho schopen. Právě tento případ by měl českou veřejnost děsit.O imámovi teroristovi Sputnik hovořil s Lukášem Lhoťanem, známým expertem na islám, publicistou a nakladatelem.„Myslím si, že celá ta kauza je jen obrovským a trapným selháním české kontrarozvědky. Opět jsme svědky toho, že je nějaký pachatel trestán až poté, co realizoval všechny své trestné činy a již nic nevykonával. Pokud by toto mělo být úspěchem, tak podle mne pouze v případě, kdyby mu bylo zabráněno organizovat výjezdy českých muslimů mezi teroristy a zabráněno posílat peníze teroristům. Jenže tady vidíme, že on zorganizoval výjezdy českých muslimů a sehnal pro teroristy peníze a české tajné služby na to přišly a zasáhly teprve, až bylo po všem. Otázkou je proč? Věděly a tolerovaly české tajné služby podporu teroristů z České republiky, nebo o tom nevěděly? Kdo četl mé texty o islamismu v České republice z roku 2010, tak uvidí, že jsem před osobou Samera Shehadeha a jeho radikalismem varoval již tehdy a v prvním vydání mé knihy Islám a islamismus v České republice z roku 2011 jsem na jeho extremismus také upozorňoval. Česká kontrarozvědka byla o jeho rizikovosti dostatečně informována, ale nijak na to nereagovala a on si zde v klidu několik dalších let organizoval podporu teroristů, ptám se proč?" říká fundovaný expert na islamismus.Shehadeh se k činům přiznal. Uvedl, že jich ale nelituje, protože je považuje za správné. Proč se média tak málo věnují této kauze? Máme tu skutečného teroristu, který to ani neskrývá?„Myslím si, že jsou tři důvody. Jedním je již výše zmíněná skutečnost, že si zde v České republice organizoval podporu teroristů a české tajné služby nezasáhly, buď to věděly a tiše tolerovaly, nebo nevěděly a tím pádem je třeba se ptát, kolik podobných teroristů a radikálů se zde ještě pohybuje a jak ve skutečnosti fungují české tajné služby, že ani takového amatéra nebyly schopny odhalit a zabránit mu v podpoře terorismu? Druhým důvodem je, že to celé soudní jednání vypadá podivně. Samer Shehadeha nebyl žádný obyčejný pěšák. Byl to jeden z nejdůležitějších lidí v Muslimské obci v Praze, jezdil do dalších českých a slovenských mešit kázat a organizovat finanční sbírky a šířil ideologii islámského radikalismu. A najednou se nám tvrdí, že vše dělal sám? Vždyť to byl jeden z nejbližších spolupracovníků dnešního předsedy Muslimské obce v Praze pana Vladimíra Sáňky! Nevěřím, že aspoň část peněz poslaných teroristům Samer nevybral v českých mešitách mezi věřícími, ale to neznamená, že ti věřící věděli, že to vybírá na teroristy. Má osobní zkušenost je, že v českých mešitách se vybírají peníze na různé charitativní věci, ale neuvádějí se mnohdy v účetnictví, jsou to tzv. černé fondy mimo kontrolu účetních, správci mešit je mohou použít, na co chtějí a nemusejí dokazovat skutečný účel použití, takto se mohl Samer dostat k mnoha penězům pro teroristy. Otázkou je, jestli zrovna toto vyšetřovaly policejní orgány? A i kdyby, tak asi stejně nic moc nevyšetří, protože muslimové proti sobě svědčit nebudou.A třetím důvodem je skutečnost, že nám zde česká média, hlavně veřejnoprávní média, prezentovala Samera Shehadeha jako umírněného představitele českých muslimů, který má jednu z nejlepších znalostí islámu a najednou tento umírněný muslim je odhalen jako radikál! To se rozhodně většině novinářů a médií nehodí, protože to jednak vyvolává dojem, že muslimové jsou lháři a pokrytci a také to zpochybňuje kvalitu práce mnoha novinářů a hlavně veřejnoprávních médií, které Samerovi předtím dělaly zdarma reklamu," míní pan Lhoťan.Jak je na tom Česká republika s islámským terorismem? Teď zprávy plní jiné téma, ale i tak: je islámský terorismus v Česku realita?„Ano je. Otázkou je ovšem nakolik, z osobní zkušenosti vím, že zde sice mohou působit jednotlivci a malé skupinky radikálů, ale většina českých muslimů je dosti liberálních a nepodporuje radikální výklad islámu, bohužel ta malá skupinka radikálů dokáže i tak udělat velké problémy. Pro spoustu muslimských radikálů se České republika stala velice přitažlivou zemí, protože české zákony prakticky neumožňují postihovat šíření islámského extremismu a radikalismu, to jsme viděli i na soudu s předsedou Muslimské obce v Praze Vladimirem Sáňkou kvůli vydání extremistické islámské knihy, v niž se volá po svržení neislámských vlád, nenávisti proti neislámským vládám, ničení památek (obdobně jako to dělala teroristická organizace Islámský stát*) apod. A soud nejen nemohl ani soudit samotnou knihu, protože na to nejsou české zákony, ale i samotné vydání radikální knihy označil za legální, protože české zákony vlastně trestají pouze jediný radikalismus – rasismus a xenofobii, jinak si můžete šířit jakýkoliv extremismus.Víte, poslední dobou pozoruji, že se v České republice usídluje spousta muslimů z bývalého Sovětského svazu. Je jich zde stále více a začínají se organizovat. Znám například trochu jednoho z jejich představitelů – Amira Leonida Kušnarenka, a proto začínám mít naději, že se zde konečně začne vytvářet něco jako skutečná komunita místních slovanských muslimů, kteří budou pod dobrým vlivem vzdělaných muslimských teologů z Ruska a dalších zemí, a tím se podaří čelit šíření radikálních a pokřivených interpretací islámu, které vznikly v posledních desetiletích v arabském světě a otravují životy muslimů nejen v arabském světě, ale i v Evropě a u nás v České republice. Protože jinak se bojím, že do budoucna bude u nás mnohem více aktivních islámských radikálů, jako je Samer Shehadeha, a mohou začít útočit i zde u nás. Protože jak sám Samer řekl u soudu, tak české zákony a stát neuznává,“ říká expert na islám Lukáš Lhoťan.* teroristická organizace zakázaná v Rusku

https://cz.sputniknews.com/20201227/basta-sepsal-temnou-vizi-blizke-budoucnosti-12973288.html

https://cz.sputniknews.com/20201213/novy-navrh-zakona-ve-francii-znarodneni-deti-jako-nejvyssi-stadium-boje-s-islamismem-12918503.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

liga arabských států, muslimové, bezpečnostní informační služba (bis), islamisté, terorismus, česká republika, teroristé