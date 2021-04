https://cz.sputniknews.com/20210423/zalobce-pro-tri-obvinene-z-teroristickeho-utoku-navrhuje-vazbu-14238961.html

Žalobce pro tři obviněné z teroristického útoku navrhuje vazbu

Státní zástupce pro tři z pěti obviněných, kteří se podle vyšetřovatelů měli zapojit do bojů na východní Ukrajině na straně samozvané Doněcké lidové republiky... 23.04.2021, Sputnik Česká republika

Pětici podezřelých policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu ve čtvrtek obvinili z teroristického útoku, účasti na teroristické skupině, financování terorismu a podpory a propagace terorismu, obviněna byla také jedna právnická osoba.Martin Bílý v tiskové zprávě uvádí, že navrhuje na tři stíhané uvalit vazbu, protož by mohli uprchnout nebo působit na dosud nevyslechnuté svědky.Jak připomíná ČTK, obviněným za trestný čin teroristického útoku hrozí až 20 let vězení, u trestného činu financování terorismu až 12 let a v případě podpory a propagace terorismu může jít až o 15 let.Policejní raziePozději Policie ČR potvrdila, že razie souvisí se „zapojením českých občanů do ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny na straně tzv. Doněcké lidové republiky“.Podle Deníku N kriminalisté z NCOZ provedli razii i proti skupině Českoslovenští vojáci v záloze za mír a zadrželi její šéfku, kterou policie označuje iniciálami A. K. Tuto skutečnost potvrdila její přítelkyně a bývalá politička Jana Volfová.Novináři uvádějí, že někteří ze zatčených měli přímo vyjíždět na Ukrajinu a účastnit se bojů na straně vzbouřeneckých republik. Další je údajně pouze podporovali. Zásah se odehrál na pozadí eskalace na východní Ukrajině.

