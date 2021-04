https://cz.sputniknews.com/20210423/zed-u-vchodu-na-ruske-velvyslanectvi-v-brne-nekdo-polil-kecupem-pripadem-se-zabyva-policie-foto-14239806.html

Zeď u vchodu na ruské velvyslanectví v Brně někdo polil kečupem, případem se zabývá policie. Foto

V noci na pátek někdo postříkal zeď Generálního konzulátu Ruska v Brně kečupem. Policie se případem zabývá pro poškození cizí věci, informoval mluvčí policie... 23.04.2021, Sputnik Česká republika

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

vandalství

konzulát

diplomacie

policie

Šváb uvedl, že policie dostala oznámení v noci. Červené cákance se objevily po obou stranách zdi vstupní brány a na zdi vedle brány. Šváb uvedl, že rozměry jsou zhruba metr na výšku a pět na šířku, ve druhém případě dva metry na výšku.Generální konzulát se k situaci zatím nevyjádřil.Připomeňme, že s obdobným pošpiněním kečupem, který měl symbolizovat krev dvou mrtvých při výbuchu v areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014, se musela o víkendu vyrovnávat i ruská ambasáda v Praze.Dříve tento týden vandalové poškodili pomník vojáků Rudé armády na brněnském Moravském náměstí. Sochu rudoarmějce někdo posprejoval hanlivým symbolem odkazujícím na účast Ruska ve vrbětické kauze. Diplomatický skandál mezi Českem a RuskemMinulý týden Česká republika obvinila Rusko z účasti na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. Za podezřelé byli označeni Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, které Londýn hledá v rámci případu otravy bývalého důstojníka GRU Sergeje Skripala. Praha vyhostila 18 zaměstnanců velvyslanectví a v zemi se zintenzivnily protiruské nálady.V reakci na to Moskva prohlásila 20 zaměstnanců české diplomatické mise za persona non grata (téměř dvě třetiny veškerého personálu) a ti se již vrátili do své vlasti. Po schůzce s ruským velvyslancem Alexandrem Zmejevským nově jmenovaný ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) uvedl, že diplomaté vyhoštění z Ruské federace by měli být vráceni do čtvrtečního poledne, jinak bude počet pracovníků ruského velvyslanectví snížen na stejný počet s českým. Zároveň ruská diplomacie i Kreml odmítly středeční ultimátum Kulhánka.Včera český premiér Andrej Babiš, ministr zahraničí Jakub Kulhánek a ministr vnitra Jan Hamáček s odkazem na Vídeňskou úmluvu oznámili, že složení Velvyslanectví RF v Praze se sníží na úroveň české diplomatické mise v Moskvě.Počet zaměstnanců generálních konzulátů Ruské federace a České republiky zůstane stejnýPočet zaměstnanců generálních konzulátů Ruska v České republice a České republiky v Ruské federaci se v souvislosti s nejnovějšími událostmi ve vztazích mezi zeměmi nezmění, uvedl v pátek český ministr zahraničí Jakub Kulhánek v rozhovoru pro Blesk.Generální konzuláty Ruské federace v České republice působí ve městech Brno a Karlovy Vary, české v Ruské federaci v Petrohradě a Jekatěrinburgu. Český ministr zároveň potvrdil, že na ambasádách obou zemí bude pracovat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Kvůli snížení počtu zaměstnanců ruského velvyslanectví v České republice bude muset do konce května opustit republiku 63 zaměstnanců diplomatické mise.

