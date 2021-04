https://cz.sputniknews.com/20210424/americti-regulatori-zrusili-omezeni-na-ockovani-vakcinou-od-spolecnosti-johnson--johnson-14255967.html

Američtí regulátoři zrušili omezení na očkování vakcínou od společnosti Johnson & Johnson

Američtí regulátoři zrušili omezení na očkování vakcínou od společnosti Johnson & Johnson

Americké regulační orgány - Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Centrum pro kontrolu a prevenci onemocnění (CDC) ve svém prohlášení uvedly, že zrušily... 24.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-24T15:29+0200

2021-04-24T15:29+0200

2021-04-24T15:29+0200

věda a technologie

použití

očkování

povolení

vakcína

johnson & johnson

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/13310461_0:86:3339:1964_1920x0_80_0_0_fbbe3c57331cb11bb970a490bcfbd7ac.jpg

Oba regulátoři se domnívají, že je možné dále používat vakcínu a věří, že je bezpečná a účinná. Riziko vzniku trombózy při její použití je hodnoceno jako velice nízké. Regulační orgány však zdůraznily, že budou pečlivě sledovat další možné projevy tohoto vedlejšího účinku,“ uvádí se ve zprávě.Expertní rada Centra pro kontrolu a prevenci onemocnění (CDC) v pátek doporučila obnovit očkování vakcínou v USA. Za toto rozhodnutí zahlasovalo 10 odborníků, proti vystoupili čtyři.Nové doporučení počítá s použitím vakcíny pro všechny obyvatele USA, kteří dovršili 18 let. Ženy do 50 let, by měly být upozorněny před velmi nízkým rizikem vzniku krevních sraženin. Jim bude nabídnuta možnost vybrat si jinou vakcínu, která byla schválena k použití ve Spojených státech.Společnost Johnson & Johnson pozastavila očkování svojí vakcínouPřipomeňme, že již dříve americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Centrum pro kontrolu a prevenci onemocnění (CDC) doporučily pozastavit očkování proti koronaviru přípravkem farmakologické společnosti Janssen holdingu Johnson & Johnson z „preventivních důvodů“.Představitelé americké firmy prohlásili, že jsou obeznámeni s informacemi o případech krevních sraženin po očkování vakcínou od Johnson & Johnson.Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila zkoumání údajů o případech vzniku tromboembolických komplikací u pacientů očkovaných vakcínou od farmakologické společnosti Janssen holdingu Johnson & Johnson. Regulátor zdůraznil, že zatím není prokázána souvislost mezi těmito komplikacemi a vakcínou a bude provedeno důkladné prozkoumání obdržených informací. Agentura EMA obdržela údaje o čtyřech takových případech mimo území EU, včetně jednoho smrtelného.Poslední údaje hlásí, že se tento počet zvýšil na 16, přičemž 3 osoby zemřely.

https://cz.sputniknews.com/20210413/australie-odmitla-koupit-vakcinu-johnson--johnson-13476317.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

použití, očkování, povolení, vakcína, johnson & johnson