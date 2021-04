Čínský ministr zahraničí přirovnal demokracii ke Coca Cole

https://cz.sputniknews.com/20210424/cinsky-ministr-zahranici-prirovnal-demokracii-ke-coca-cole-14260378.html

„Žádná síla není schopna zapírat cestu, kterou si vybraly jiné země, a ani jedna země nebude měnit svůj vlastní systém podle sympatií a antipatií jiných. Ve výsledku pouze národ dané země může rozhodovat, zdali je jím zvolená cesta správná. My nikdy nepřejímáme zahraniční modely, neexportujeme naši ideologii a nevyžadujeme od jiných zemí kopírovat model Číny,“ prohlásil.Podle jeho slov místo toho Čína vyzývá všechny země, aby šly cestou rozvoje, který odpovídá jejich národním podmínkám a potřebám lidí, respektovat jeden druhého a učit se jeden od druhého.Diplomat poukázal na skutečnost, že vzniklo tvrzení o tom, že spor mezi Čínou a USA je sporem mezi „demokracií a autoritářstvím“.„Demokracie ale není Coca Cola, kde USA vyrábějí základní sirup a celý svět má stejnou chuť. Pokud na zemi bude pouze jeden model, jedna kultura, tak svět přijde o svoji životaschopnost a šanci na přežití,“ zdůraznil ministr.Peking, podle slov ministra, realizuje politiku socialistické demokracie, která odráží vůli národa, odpovídá specifickým podmínkám Číny a je podporována obyvateli země.„Jen proto, že forma demokracie je jiná než americká, na Čínu věší psí hlavu „autoritářského“ a „diktátorského“ režimu, což samo od sebe už je projevem nedemokracie,“ zmínil.Wang I rovněž podtrhl, že je klíčové chápat, že obě země mají rozdílné sociální systémy, ale to jim nestojí v cestě, nehledě na různosti v názorech, aby bylo možné nacházet společná řešení a spolupracovat.Dvojité standardy s terorismemČínský ministr zahraničních věcí věnoval pozornost také dvojitým standardům při boji s terorismem, který uplatňují Spojené státy.„Takzvaná „genocida“ a „nucené práce“ (v Xinjiangu – red.) jsou obrovská lež, zfabrikovaná s politickými cíli. USA během „války s terorismem“ považovaly Čínu za svého partnera, strany jednohlasně přidaly hnutí Východní Turkestán do seznamu teroristickým organizací. Nyní se rozzlobili a odmítli to přiznat, uvedli, že odstranili hnutí Východní Turkestán ze seznamu,“ uvedl Wang I.Dodal, že „podobné dvojité standardy a bezpáteřnost nutí světové společenství pochybovat o tom, zdali USA mají vůbec nějaké principy“.„Vyzýváme americké přátele ke společné návštěvě Xinjiangu, aby mohli poznat skutečný Xinjiang, místo toho, aby poslouchali lži a povídačky,“ dodal Wang I.Uvedl také, že Čína v této oblasti aktivně bojuje s terorismem, který se tam v posledních letech aktivizoval.

