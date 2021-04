Dietoložka uvedla potraviny, které nelze v žádném případě jíst na lačný žaludek

https://cz.sputniknews.com/20210424/dietolozka-uvedla-potraviny-ktere-nelze-v-zadnem-pripade-jist-na-lacny-zaludek-14246156.html

Konzumace některých odrůd hrušek na lačný žaludek může vyvolat střevní potíže. Promluvila o tom v rozhovoru pro ruskou televizní stanici Moskva 24 dietoložka... 24.04.2021, Sputnik Česká republika

„Obsahují kromě organických kyselin také kamenné buňky, které ovlivňují kontrakční aktivitu žlučníku a střeva, což vyvolává průjem. Může se stát, že po celý den nebudete moci vyjít z domu ven,“ podotkla lékařka.Uvedla také, že anglická slanina a jiné tučné potraviny mohou způsobit zánět žlučníku, když se konzumují bez čerstvé zeleniny, která pomůže zmírnit „tukovou ránu“.Lékař dietolog a psychoterapeut Sergej Obložko v rozhovoru pro televizní stanici Zvezda dříve řekl, že rychlé přesnídávky mají člověku pomáhat, aby se nepropadl do „hladové jámy“ a zachovával potřebnou úroveň glukózy v krvi, neměly by ale být běžnou praxí.Kardiolog vysvětil, pro koho může být káva smrtelně nebezpečnáLidé s nízkým krevním tlakem by neměli často pít kávu a jiné stimulanty. Upozornil na to Sergej Ivanov, primář kardiologického oddělení Nemocnice pro válečné veterány č. 2.Vysvětlil, že kofeinové nápoje pomáhají normalizovat krevní tlak, ale v průběhu času se organismus začne vyčerpávat, objeví se problémy s nervovým a kardiovaskulárním systémem.Lékař také doporučil v případě náhlé prudké změny tlaku neprodleně vyhledat lékaře. Upřesnil, že podobné problémy mohou signalizovat vážná onemocnění srdce nebo mozku. Kardiolog uvedl, že před příjezdem sanitky je třeba pacienta položit do vodorovné polohy a zvednout nohy. Kromě toho by pacientovi mělo být podáno malé množství tekutiny, ale v žádném případě nedávat nitroglycerin.

