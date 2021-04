https://cz.sputniknews.com/20210424/fakt-exkluzivni-foto-sexy-modelka-veresova-prekvapila-luxusnim-snimkem-od-more-14242689.html

„Fakt exkluzivní foto.“ Sexy modelka Verešová překvapila luxusním snímkem od moře

Slovenská modelka Andrea Verešová se postarala o to, aby bylo na sociálních sítích opět pořádně horko. Vystavila tam totiž na obdiv své dokonalé křivky a... 24.04.2021, Sputnik Česká republika

Když to máš, tak to ukaž. Takovým heslem se zřejmě řídí tato kráska. A není se čemu divit.Na něm je zachycena, jak jde v těsných bikinách po pláži. A dle komentářů to vypadá, že Andrea svým žhavým snímkem zpříjemnila den nejednomu muži.A přidávali se další: „Opět sexy a úchvatná. Všechny palce dávám nahoru.“Spousta pochval se snesla také na Andreino pozadí. Lidé jí vzkazovali, že má jeden z nejlepších zadků na světě.„Velice pěkné pozadí,“ napsal jeden obdivovatel a záhy se přidal další: „Nádherný zadeček.“Lichotily jí však i ženy: „Krásná postavička.“Instagramoví sledující však dokázali také ocenit prostředí, ve kterém se Andrea nechala zvěčnit.A pochvalu si vysloužil také fotograf: „Tak toto je fakt exkluzivní foto. Klobouk dolů a pochvala fotografovi.“Podle mnohých tak tato modelka nemá konkurenci. „Tak tomu se říká dokonalá krása!“ poznamenávali.Andrea VerešováModelka se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš.Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.

