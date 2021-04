https://cz.sputniknews.com/20210424/fregaty-ne-krizniky-proc-se-zmensuje-ruske-lodstvo-14257735.html

Fregaty, ne křižníky. Proč se zmenšuje ruské loďstvo?

Forbes píše, že ruští loďaři nejsou s to stavět nové křižníky a zdokonalovat existující lodě. Jde o těžký raketový křižník projektu 11442 M Admirál Nachimov...

Některá fakta z článku Forbes snad nemá smysl popírat. Projednání oprav a modernizace Admirála Nachimova, který se označuje někdy za ruskou Hvězdu smrti, začalo v roce 2008. Média tehdy oznámila, že skončí za čtyři roky. V konečném důsledku zůstalo ale všechno jen na papíře.Dlouhá cesta k dokonalostiV červnu roku 2013 Ministerstvo obrany Ruska přece jen podepsalo smlouvu o zdokonalování Admirála Nachimova. Předpokládalo se provést úplnou opravu pohonné jednotky, obnovit elektrické zařízení a desetitisíce kilometrů kabelových linek na lodi, a také radiotechnické vybavení. Podle smlouvy měl být zmodernizovaný křižník odevzdán námořnictvu v roce 2018. Opravy a modernizaci křižníku provádí Severodvinská loděnice Sevmaš – velký podnik schopný pracovat s loděmi podobných rozměrů (délka 250 metrů, výtlak přes 25000 tun). V roce 2020 byla loď spuštěna na vodu, a je zatím pravděpodobné, že práce budou zcela ukončeny buď v letošním, nebo v příštím roce. Myslím si, že nejméně rok potrvají zkoušky obnoveného křižníku, takže loď bude námořnictvu odevzdána v roce 2023 nebo 2024, tedy mnohem později, než se původně plánovalo.A přece změny, které podstoupí největší ruský křižník, jsou působivé, a je třeba o nich říci zvlášť.Dostane křižník S-500?Na lodi se plánuje úplná výměna hlavních útočných a obranných zbraní: dvacet odpalovacích ramp nadzvukových protilodních raket Granit, které jsou hlavní zbraní křižníku, bude nahrazeno několika univerzálními odpalovacími zařízeními víceúčelového raketového komplexu Kalibr. Když dostane ty nejmodernější modifikace Kalibru, bude křižník moci užívat dost široké nomenklatury okřídlených raket – nejen samotných Kalibrů pro střelbu na hladinové a pozemní cíle (dolet až 2500 km), ale i nadzvukových protilodních střel Onyx (dolet až 300 km), a konečně i perspektivních hypersonických raket Cirkon. S ohledem na to, že rozměry křižníku umožňují umístění nejméně osmi podobných univerzálních odpalovacích zařízení, bude to skoro trojnásobné zvýšení počtu raket v jedné salvě. Přičemž jde o ty nejmodernější rakety, které se nyní buď vůbec nedají, nebo dají jen velmi těžko zachytit existujícími prostředky PVO.Obranný systém nového křižníku bude také obnoven. Je zcela pravděpodobné, že hlavním raketovým komplexem zonální protivzdušné obrany lodě bude námořní varianta pozemního protiletadlového komplexu S-500 Prometej. Přesná informace o jeho namontování na loď v médiích zatím nebyla, tento krok by byl ale zcela logický, protože zkoušky S-500 se blíží ke konci. Dokonce když se S-500 neobjeví na křižníku projektu 11442 M, bude určitě zmodernizován námořní raketový komplex S-300F, který je na lodi instalován: jeho možnosti budou zvýšeny na úroveň pozemního komplexu S-400. Na křižníku budou obnoveny také raketové a dělostřelecké obranné komplexy pro boj zblízka, které mají loď chránit před leteckými pumami, okřídlenými raketami, a také před bezpilotními a pilotovanými letouny, které prorazí vzdálenou obrannou čáru. Podobnými systémy se stanou námořní modifikace známých komplexů Pancir, které zajistily spolehlivou ochranu ruské základny Hmímím v Sýrii.Výsledkem všech těchto změn se má stát snad nejdokonalejší z hlediska výzbroje a ochrany loď ruského (a možná i nejen ruského) vojenského námořnictva. Loďaři jsou samozřejmě za podobné situace rukojmími velkého množství dodavatelů, kteří dodávají nejnovější a někdy ještě ne zcela vyzkoušení bojové systémy. To je jednou z hlavních příčin značného zaostávání modernizace lodě za termíny.Poopravit Petra VelikéhoPoté, co bude modernizace Admirála Nachimova dovedena do zdárného konce, budou zahájeny dlouho očekávaní opravy druhého ruského křižníku Petr Veliký, které mohou trvat zhruba šest let. Poté budou ve složení ruských vojensko-námořních sil dva křižníky, zatímco ve skutečnosti bychom měli mít v každém oceánském loďstvu – Severním a Tichomořském – jednu nebo dvě podobné lodě.Proč? Protože křižník umožňuje provádět velké operace v oceáně – tvoří jádro eskadry, je „deštníkem“ pro jiné lodě a hlavní útočnou pěstí. Fregaty a jiné lodě mají omezený akční rádius a samostatnost plavby, křižník má ale mnohem širší možnosti. Kromě toho křižník takové třídy, jako je 11442 M, je teoreticky schopen ničit letadlové lodě.Jiná otázka je, jestli stojí před Ruskem tak globální úkoly…Potřebuje Rusko Hvězdy smrti?Generální ředitel Sjednocené loďařské korporace Alexej Rachmanov v těchto dnech v rozhovoru pro Sputnik prohlásil, že projekt výstavby torpédoborce Liděr nebude realizován. Tuto loď se plánovalo založit ještě v roce 2017, nyní je už ale jasné, že projekt nebude uskutečněn – alespoň v jeho původní podobě.Torpédoborec Liděr měl být dost velkou válečnou lodí o výtlaku asi 14 tisíc tun, atomovou pohonnou jednotkou a působivým arzenálem nejmodernějších zbraní včetně Cirkonů a S-500. Svými možnostmi by to byl nikoli torpédoborec, ale spíše křižník, který by zaujal střední postavení mezi těžkými atomovými loděmi projektu 11442 M a obyčejnými válečnými loděmi.Myslím si, že šéfové loďařského odvětví chápou, že s ohledem na zkušenosti z modernizace atomového křižníku Admirál Nachimov může výstavba Liděru uvrhnout ruské loďařství do dost vážné krize.Jde o to, že se současně realizuje (a také s jistým zaostáváním) program výstavby fregat projektu 22350 (Admirál Gorškov). Po zařazení do výzbroje raket Cirkon se tyto přiblíží fregaty svými funkcemi a možnostmi již zmíněnému Liděru.Šéfové loďařského odvětví si zvolili spolu s vojáky podle všeho realističtější a méně ambiciózní způsob zvyšování možností vojenského námořnictva díky korvetám a fregatám – lodím, které bude námořnictvo potřebovat v každém případě, především pro řešení lokálních úkolů. Vždyť právě lodě těchto tříd vykonávají ve všech operacích hlavní práci: ochranu před ponorkami, ochranu velkých lodí, boj s analogickými a menšími loděmi nepřítele, ochranu konvojů, podporu výsadku, atd.A výstavba Hvězd smrti a působivých projektů nových typů lodí bude odložena do té doby, až bude Rusko na to mít síly a zdroje. Až se to stane skutečně největší potřebou vojenského námořnictva, a dosažení parity ve světovém oceáně bude státním úkolem.

