Kate Middletonová byla označena za budoucí královnou Británie

Strýc Kate Middletonové Gary Goldsmith označil svou neteř za budoucí britskou královnu. Vévodkyně z Cambridge podle něj v průběhu let vykonávala úspěšnou práci... 24.04.2021, Sputnik Česká republika

Strýc vévodkyně potvrdil, že může být závislý na svých úsudcích. Podle jeho názoru žije královská rodina „v době změn“. Kdyby Alžběta II. opustila trůn, bylo by to „něco jako horská dráha“. Goldsmith se však domníval, že princ William spolu s manželkou by zvládli úkol stabilizovat situaci v zemi.Padlo dále i porovnání s manželkou prince Harryho Meghan Markleovou, a ne v její prospěch.Dodává, že byl „vzteky bez sebe“, když sledoval rozhovor Harry a Meghan s Oprah, ve kterém vévodkyně ze Sussexu tvrdila, že to byla Catherine, která ji rozplakala v řadě nad šaty pro družičku.Neví pravdu o debaklu, ale říká: „Neexistuje způsob, jak by to Kate, kterou znám, udělala. Prostě tomu nevěřím ani slovo. Celý rozhovor byl plný víry. Neznala slova státní hymny? Prosím! Harry ji zpívá od svých pěti let. Palác odmítl její pomoc, když trpělo její duševní zdraví? Neberu to. Harry je patronem charitativní organizace pro duševní zdraví.“ Tento rozhovor však položil skutečné otázky o tom, jak podpůrný může být královský stroj. Způsobily Harryho poznámky o „uvěznění“ ostatních členů rodiny starosti o postavení Kate?Gary se prakticky směje. „Nikdy. Vím, že se v této rodině cítí milovaná a podporovaná. S Carole a Mikem - a Williamovou nejbližší rodinou - kolem ní je v bezpečných rukou. Nemyslím si, že by William dovolil, aby byla takto využívána nebo zneužívána.“Kate poslala vzkaz pro prince Harryho a Meghan MarkleKate Middletonová, vévodkyně z Cambridge, poslala svému švagrovi princi Harrymu skrytou výčitku na její fotografii prince Louise k jeho třetím narozeninám. Jemný, ale docela uštěpačný náznak spatřila odbornice na britskou královskou rodinu Daniela Elserová.Vévoda a vévodkyně z Cambridge zveřejnili včera fotografii svého nejmladšího syna před jeho prvním dnem ve školce, a to u příležitosti jeho narozenin. Louis na snímku sedí na svém kole v areálu Kensingtonského paláce a usmívá se na matku Kate, která snímek pořídila.Královská expertka navrhla, že by fotografie mohla být jemným vzkazem pro prince Harryho a Meghan Markle, a to po jejich šokujících tvrzeních o královské rodině, která svět obletěla minulý měsíc.Během svého kontroverzního rozhovoru s Oprah Winfreyovou vévoda ze Sussexu hovořil o tom, že bere svého syna Archieho na projížďku na kole v USA. Tím naznačil, že něco takového bylo možné jen ve chvíli, kdy opustil královskou rodinu.

