Kobza ke kauze Vrbětice: Pokud je Rusko něčím vinno, mělo by se to přesně doložit

24.04.2021

Pane poslanče, jak vnímáte fakt, že mezi Moskvou a Prahou zavládne parita co do počtů diplomatů, které Česko a Rusko budou na území toho druhého udržovat? Od června to má být 7 ruských diplomatů v Praze a 7 českých v Moskvě.Jiří Kobza: Parita vzájemného zastoupení závisí na bilaterální dohodě s každou cizí zemí. Věc je zcela legitimní. Otázkou spíše zůstává, jak budou obě ambasády při takovémto podstavu zvládat pracovní zátěž. Očekávám, že to bude pro obě zastupitelství slušný nápor.V Čechám máme přes 40 000 Rusů, viz statistiky ČSÚ. Je otázkou, jak se při daných počtech zvládne vízová agenda. Za sebe si myslím, že Rusové udělali moudře, že na paritu přistoupili. Vzniká tím prostor, aby roztržka mezi Prahou a Moskvou dále negradovala. Současná situace vybočila za meze obvyklé diplomacie, proto je dobře, že i tak zůstává pod kontrolou.Zdi Generálního konzulátu Ruské federace v Brně a také Velvyslanectví Ruské federace v Praze byly potřísněny, údajně kečupem. Podobné provokace se od listopadu ‘89 tu a tam odehrají. Očividně to nesouvisí všechno s Krymem (2014)…Vidím zde provokační kontext posledních let, kdy sílí rusofobie. Lze tu konstatovat malé úderné skupiny. Typickou ukázkou je činnost jedné takové, která si říká Kaputin.Připomnělo mi to, jak Putinovo jméno zkomolil Joe Biden… Ten místo tvaru jména Putin, užil „Klutin“ (Clutin)…Každopádně skupina Kaputin je zaměřená na vyhazování věnců. Považuji to za podobný „výkřik“, jako když vám někdo posprejuje fasádu. Hlubší význam bych tomu nepřikládal, ale ilustruje to náladu určitého segmentu populace.Loni v květnu starosta Řeporyjí Pavel Novotný před ruskou ambasádou světu vysvětlil, jak Řeporyje umí zamávat s Ruskou federací, načež tam pak před branou demonstranti skropili dlažbu neznámou látkou, evokující krev. Vše v čase epidemických opatření. V minulosti aktivisté pošplíchali barvou vagóny pražského metra (dosluhující sovětskou soupravu) či takto zostudili památníky Rudé armády.Pan Novotný asi v ten moment vysadil prášky. Jeho akce se nedá brát za legitimní výraz nějakého širšího odporu. Tohle považuji spíše za ojedinělý výkřik daného typu. Na pana Novotného mám docela vyhrocený názor. Předpokládám, že si někteří neuvědomují, že doma svítí elektřinou, která pochází z elektráren, postavených sovětskými technologiemi. Neuvědomují si, že si doma vaří díky dodávkám ruského plynu… Jsem proti diletantskému aktivismu. Působí to nejen amatérsky, ale i velice hloupě.Bojí se Češi Rusů? Geolog Václav Cílek na Radiu Plus sice asi žertem, ale i tak přednesl poznámku, zda by se ti diplomati (míněno ruští) neměli vyhošťovat na Mars…S tímto Cílkovým názorem, ať už to byl žert či ne, nesouhlasím. Jeho poznámka je účelově použitým heslem. Většina reakcí lidí je nesouhlasná s tím, co se děje. Jsou proti eskalaci mezinárodních vztahů. Nikdo nechce válku. Pokud je Rusko něčím vinno, mělo by se to přesně doložit. Politici by měli nechat znít různé názory. Jinak to působí jednostranně.Václav Klaus počátkem 90. let říkal ruským politikům (nevylučuji, že to bylo v době ratifikace česko-ruské smlouvy o přátelství) že ČR nemá s RF společnou hranici. Myslíte si, kdyby se národy začaly trestat dalšími vzájemnými sankcemi, že se většina naší společnosti bude spíše zajímat o to, aby jí neklesla životní úroveň? (V roce 1968 invazi sovětských vojsk nahrál fakt společné československo-sovětské hranice). Nebo věříme, že nám vše kompenzuje EU?Myslím, že je to trochu jinak. Asi před třemi lety média zveřejnila statistiku, která říká, že zhruba jeden milión lidí u nás žije pod hranicí chudoby… Dva miliony lidí pak žijí těsně nad touto hranicí, což stále představuje třetinu národa. Také se uvedlo, že většina českých rodin má finanční rezervu tak na tři čtyři měsíce. Když se podíváte, co napáchaly proticovidové restrikce, pak zjistíte, že lidé přišli o úspory. Mají problémy se základním uživením se. Tohle je teď priorita.Řada občanů hledí, aby přežila. Možná proto je značná část populace zatím pasivní k tomu, co se děje na mezinárodní scéně. Nebýt covidu a různých zájmů některých kruhů, které se snaží využít nestandardní situace ve svůj prospěch, takto hluboká společenská krize by teď nebyla. Ale je pravdou, že v takovéto atmosféře se prosazuje polarizace národa i v této oblasti. Máme tu pravověrné, kteří „musí čelit“ proruským švábům. Je tu však všeobecný strach z války jako takové a i strach, že může být vždycky hůře. Také je tu jistá ukvapenost některých médií…Možná jsou lidé unaveni a politici mají jedinečný prostor to Rusku „vytmavit“, dát mu co proto. Jakub Kulhánek má zajímavou rétoriku jako novopečený ministr. Působí to na mne tak, jako by Rusko něco prohrálo tím, že RF nevadí diplomatická parita…Pan Kulhánek si to může hodnotit, jak chce. Zatímco naše vláda přešlapuje kolem vakcíny Sputnik V, u nás pořád lidé umírají na covid, přitom by umřít nemuseli, a to je závažné. Dnes jsem do rádia řekl, že zatímco my se z Ruska stahujeme, západní firmy jsou zakleknuty ve startovacích blocích. Vyrazí do Ruska a velký byznys tam udělají místo nás. Prezident Biden si spletl jméno prezidenta Putina. Nepleťme se my, resp. ministři.Děkuji za rozhovor.

