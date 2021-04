Krainová tajně natočila ženu kypřejších tvarů a od fanoušků se na ni kvůli tomu snesla vlna kritiky

https://cz.sputniknews.com/20210424/krainova-tajne-natocila-zenu-kyprejsich-tvaru-a-od-fanousku-se-na-ni-kvuli-tomu-snesla-vlna-kritiky-14258256.html

Modelka Simona Krainová zveřejnila na svém profilu na sociální síti před pár dny video, na kterém je zachycena nic netušící žena v plavkách. Simona postavu... 24.04.2021, Sputnik Česká republika

Na zmíněném videu je totiž Simonou zachycená žena kypřejších tvarů v decentních plavkách a Simona k fotce uvedla: „To mi bude trvat ještě dlouho, než se dostanu do karibské formy. Tady platí čím větší, tím lepší. Tak já jdu pro tu snickersku… nebo dvě,“ napsala Simona.A nutno podotknout, že tímto svým vyjádřením si modelka proti sobě „poštvala“ některé sledující.I další ze sledujících se vyjádřila v kritickém duchu. „Tohle video zrovna od vás, tak to mě úplně zamrzelo.“Jeden ze sledujících pak vyjádřil svůj pohled na věc a zmínil, proč nežije v Česku. „Bohužel tohle snickerskou nedoženete, Simono.. Je to nejvíc sexy. Hubený není pěkný. V ČR si holky myslí, jak hubený je sexy, ale je to hrozný, když je to kost a kůže. Jeden z důvodů, proč nežiju v ČR,“ sdělil.Někdo měl zase jiný názor a postavu ženy z videa pochválil. „A? Je krásná. To, že je pevnější a jiná? Ano, je plnější, ale není tlustá. To tělo má bez celulitidy, na rozdíl od štíhlých zplastikovaných a přefiltrovaných dám. Myslím, že se nemá za co stydět,“ uvedla jistá sledující.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako jsou například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.

