Lékař vysvětlil, kdo nemůže užívat paracetamol

Ruský lékař a televizní moderátor Alexandr Mjasnikov v pořadu televizního kanálu Rusko 1 uvedl, že paracetamol může být za určitých podmínek zdraví nebezpečný. 24.04.2021, Sputnik Česká republika

Podle jeho slov tento lék nelze užívat při kocovině, protože to zvyšuje zátěž jater a může způsobit jejich toxické poškození.„Ani při kocovině ani v kombinaci s alkoholem,“ zdůraznil Mjasnikov.Kromě toho by paracetamol měli přestat užívat lidé s onemocněním jater.„Pokud trpíte chronickým onemocněním jater, jako je infekční hepatitida, cirhóza jater jakéhokoliv původu, steatohepatóza,“ uvedl lékař.Lékař také varoval před předávkováním.„Nemůžete užívat více než tři gramy denně. Pokud je tabletka šest set miligramů, pak tedy šest tabletek, pokud je tabletka gram, pak ne více než tři tabletky, protože čtyři gramy již mohou způsobit toxické poškození jater,“ vysvětlil.Mjasnikov dodal, že paracetamol je obsažen v mnoha práškových přípravcích pro symptomatickou léčbu infekčních a zánětlivých onemocnění, čemuž pacienti ne vždy věnují pozornost.Paracetamol je lék, analgetikum a antipyretikum ze skupiny anilidů, má antipyretický účinek.AspirinMjasnikov již dříve upozornil, že neopatrné užívání nesteroidních protizánětlivých léků, zejména aspirinu, může mít vážné následky.Takové léky podle jeho slov někdy způsobují krvácení.Podle lékaře je obzvláště nebezpečné užívat nesteroidní protizánětlivé léky v případě, pokud se v žaludku pacienta již nachází bakterie Helicobacter pylori, která je pro člověka nebezpečná. Výsledkem této kombinace jsou smutné následky, včetně smrti, řekl.„Aspirin může způsobit smrtelně nebezpečné krvácení, a to buď v hlavě, krvácení do mozku, nebo ulcerativní krvácení, smrtelné, proto jsme dnes revidovali otázky prevence kardiovaskulárních onemocnění právě pomocí aspirinu, kyseliny acetylsalicylové, a podáváme ho pouze s prokázanou chorobou, ale v případě primární prevence brzdíme,“ řekl na závěr lékař.Mjasnikov doporučil spolu s nesteroidními protizánětlivými přípravky užívat léky, které chrání žaludek.

