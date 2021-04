https://cz.sputniknews.com/20210424/lekarka-vysvetlila-proc-mame-jist-jablka-14248324.html

Lékařka vysvětlila, proč máme jíst jablka

Lékařka vysvětlila, proč máme jíst jablka

Ruská odbornice na výživu Olga Šmeljovová v rozhovoru pro portál Hvězda vysvětlila, proč jsou jablka vynikajícím nástrojem v prevenci onkologických onemocnění. 24.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-24T08:33+0200

2021-04-24T08:33+0200

2021-04-24T08:33+0200

svět

jablka

vitamíny

potraviny

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/91/23/912353_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2dfb936d35181615e32c9c82d98cded1.jpg

Odbornice uvedla, že toto ovoce je bohaté na vitamin C - přírodní antioxidant a hraje důležitou roli v prevenci vzniku rakoviny.Dodala také, že mnoho tohoto vitaminu se nachází právě v čerstvých jablkách. Lékařka také zdůraznila, že tyto plody jsou bohaté na vlákninu, která je nezbytná pro normální fungování střev.Podle jejího názoru mohou lidé s nadváhou i lidé s inzulínovou rezistencí jíst ne příliš sladká jablka, protože díky malému množství fruktózy nebudou znamenat silnou zátěž pro slinivku. Lékařka navíc upozornila na vysoký obsah železa v jablkách, ale poznamenala, že při konzumaci masa se tento prvek vstřebává lépe, ovšem pro ty, kteří ho nejí, bude toto ovoce sloužit jako vynikající alternativa.Již dříve onkolog Michail Mjasňankin upozornil na to, že některé způsoby zpracování potravin mohou vést k rozvoji rakoviny. Zejména při smažení masa na slunečnicovém oleji se v potravinách objevují karcinogenní látky a pravidelný příjem potravin obsahujících karcinogeny hrozí vznikem zhoubných nádorů v orgánech trávicího systému. Za účelem předcházení vzniku rakoviny lékař také doporučil vyhnout se nadměrné konzumaci alkoholu, v němž je podle jeho názoru počet karcinogenů příliš vysoký.Dodal, že potraviny s vysokým obsahem tuku, kalorií a cukru mohou způsobit průvodní patologie, které komplikují boj organismu proti rakovině.Dietoložka prozradila, kdo by neměl jíst ovesnou kašiDietoložka Roxana Ehsaniová promluvila o tom, že nehledě na velké množství užitečných látek, které obsahuje ovesná kaše, se nedoporučuje lidem, kteří trpí nemocemi trávicího ústrojí. Napsal o tom portál Eat This, Not That.Řekla kromě toho, že ti, kdo trpí nesnášenlivostí lepku, by si měli pozorně přečíst složení kaší: mnohé z nich obsahují velké množství lepku.

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jablka, vitamíny, potraviny