Lukašenko uvedl, že na 9. května byla naplánována jeho vražda, útok na průvod a rezidenci

Lukašenko uvedl, že na 9. května byla naplánována jeho vražda, útok na průvod a rezidenci

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko uvedl, že ti, kteří plánovali státní převrat v Bělorusku, zvažovali několik scénářů. Jednalo se i o atentát na... 24.04.2021

Podle prezidenta země zvažovali účastníci několik scénářů, konkrétně se jednalo o tři.Podle prezidenta podle třetího scénáře měli ozbrojení lidé zaútočit na rezidenci prezidenta, přičemž „na zničení rezidence společně s hlavou státu bylo vyčleněno 10 milionů dolarů a odstřelovač“.Lukašenko taktéž uvedl, že mezi spiklenci byl zaměstnanec běloruských tajných služeb, který „hrál roli zaprodaného generála“. Lukašenko dne 17. dubna informoval o zatčení skupiny lidí, kteří na něj a na jeho děti připravovali atentát. Podle prezidenta jsou do toho zapojeny tajné americké služby. Současně skupina zahrnovala běloruské občany i cizince, kteří podle KGB země chtěli kromě fyzického odstranění Lukašenka uspořádat ozbrojené povstání, aby se zmocnili moci násilnými prostředky. Podle KGB byla vznesena obvinění proti čtyřem účastníkům, mezi zadrženými je i právník s americkým a běloruským občanstvím Jurij Zenkovič. Právě ten a další osoba zapojená do případu, běloruský politolog Alexandr Feduta, byli zadrženi v Moskvě za pomoci FSB.Běloruské volby a protestyPo běloruských prezidentských volbách, které se konaly 9. srpna minulého roku, již pošesté zvítězil Alexandr Lukašenko. Podle údajů Ústřední volební komise získal 80 procent voličských hlasů. Poté se v zemi začaly konat masové protesty opozice, která se domnívá, že ve volbách zvítězila lídryně běloruské opozice Světlana Tichanovská. Po volbách uvalila Evropská unie, Velká Británie, USA a Kanada na řadu běloruských úředníků a podniků sankce.Běloruské orgány opakovaně uvedly, že protesty v zemi jsou koordinovány ze zahraničí. Lukašenko obvinil Západ z přímého zasahování do situace v republice, poznamenal, že nepokoje jsou řízeny Spojenými státy a Evropané jim „podlézají“. Ze zemí, ze kterých jsou protestní akce koordinovány, jmenoval Lukašenko Polsko, Českou republiku, Litvu a Ukrajinu.

bělorusko

