Média: Rusko zvažuje omezení dovozu některých českých výrobků, zejména českého piva

Média: Rusko zvažuje omezení dovozu některých českých výrobků, zejména českého piva

Podle slov jednoho ze zdrojů je pravděpodobné, že se Moskva uchýlí k ekonomickým sankcím, nakolik „bezprecedentní agresivní akce Prahy nemůžou zůstat bez odpovědi, zároveň však na ně nelze reagovat recipročním způsobem“.Zdroje dále uvádějí, že omezení se dotknou některých průmyslových odvětví, avšak bylo zdůrazněno, že při sestavování nové černé listiny budou ruské orgány vycházet z principu neuškodit sobě.Podle všeho se tato omezení dotknou dovozu českého piva. Jeho dovoz do Ruska v roce 2020 činil více než 38 milionů dolarů, přičemž v porovnání s rokem 2019 se v loňském roce tento ukazatel zvýšil téměř o 10 procent. Zmiňme, že naopak mnoho ostatních ukazatelů se značně snížilo.Ředitel Centra pro výzkum federálních a státních trhů s alkoholem Vadim Drobiz, považuje zákaz dovozu českého piva za „symbolický šťouchanec“.Z celkového počtu dovezeného piva do Ruska na Česko připadá asi 10 procent nebo 40 milionů litrů ročně, dodal odborník. Podle jeho slov kvůli kolísaní kurzu měny tento produkt v maloobchodě zdražuje, a proto v Rusku objem spotřeby českého piva klesá.Oraz Durdyjev, ředitel pro právní záležitosti a korporátní vztahy AB InBev Efes, uvedl, že v současné době se do Ruska dováží přibližně deset značek českého piva.Hlavní podíl v této kategorii patří licencovaným českým druhům: „Takové pivo vyrábí mezinárodní společnosti v Rusku na základě licence s využitím českých surovin.“AB InBev Efes například vyrábí pivo Velkopopovický Kozel. Těchto podniků, které vyrábějí pivo v Ruské federaci na základě licence, se podle všeho omezení nedotknou.Podle Federální celní služby bylo podle položek komoditní nomenklatury zahraniční ekonomické aktivity 84–90 dovezeno z České republiky zboží v hodnotě 2,55 miliardy dolarů, téměř polovina z této částky – 1,2 miliardy dolarů – připadá na komoditní nomenklaturu zahraniční ekonomické aktivity 84 „Jaderné reaktory, kotle, zařízení a mechanická zařízení, jejich části“.Reaktory se z České republiky nedovážejí, komoditní nomenklatury zahraniční ekonomické aktivity zahrnují velké množství továrních a domácích spotřebičů.Rosatom má také v Česku společnost ARAKO, která vyrábí průmyslové armatury pro účely jaderného průmyslu. Na webové stránce ARAKO je uvedeno, že vyrábí a dodává průmyslové ventily do 25 zemí po celém světě.Ruští konstruktéři také spolupracují s českými společnostmi v rámci licenční výroby (zejména Uralský závod civilního letectví vyrábí letadla L-410 na základě licence české Let). Spolupráce také probíhá prostřednictvím zakládání společných podniků.Holding Sinara – Transport Machines (STM) má společný podnik se společností Škoda Transportation založený v roce 2019, který má vyrábět dopravní prostředky pro účely městské dopravy.V Mladé Boleslavi se nachází velký sklad komponentů Škoda, který se například zabývá dodávkou originálních náhradních dílů značek VW Group do Ruska. Díly jsou dodávány také do závodu Volkswagen v Kaluge a do GAZ v Nižním Novgorodu, kde se vyrábí řada modelů značky Škoda na zakázku.Pokud bude dovoz určitého množství českých produktů do Ruské federace opravdu zakázán, mohlo by jít o nový obrat v konfliktu mezi Ruskem a Českem, který graduje již celý týden a zasáhl také okolité země.Kauza VrběticePřipomeňme, že dne 17. dubna český premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) na mimořádném brífinku vlády oznámili, že mají důvodné podezření o zapojení ruských důstojníků zpravodajské služby GRU do výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích, k nimž došlo v roce 2014. Jedná se o stejné důstojníky, kteří údajně stáli za otravou Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v Salisbury v roce 2018. Motivem útoku na sklad byly podle médií údajné dodávky zbraní na Ukrajinu nebo opozičním silám v konfliktu v Sýrii. Při výbuchu došlo k velkým materiálním škodám a byli zabiti dva civilisté.Česká republika a Rusko, které svou odpovědnost odmítá, si následně vzájemně vyhostily pracovníky ambasád a později se rozhodly zastropit jejich počet na principu parity.Poté solidaritu s Českem vyjádřila i Evropská unie a jednotlivé členské země. Kromě Česka ruské diplomaty v souvislosti s explozemi ve Vrběticích vyhošťují Slovensko, Litva, Lotyšsko a Estonsko.

