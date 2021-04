Na Slunci došlo k další řadě erupcí

https://cz.sputniknews.com/20210424/na-slunci-doslo-k-dalsi-rade-erupci-14241273.html

Podotýká se, že ve čtvrtek „došlo na Slunci k 11 erupcím třídy C a výše“. Další tři erupce byly v pátek zaznamenány v 7.09, 4.37 a 3.32 SEČ. Kromě toho se na 25. dubna s pravděpodobností 40 % předpovídá slabší magnetická bouře.Erupce se klasifikují podle stupňů v závislosti na síle: A, B, C, M a X. Oblaka plazmatu vyhazované v průběhu erupcí vyvolávají magnetické bouře na Zemi. Jak dříve v rozhovoru pro Sputnik vysvětlil vedoucí laboratoře Sergej Kuzin, dochází k tomu dva nebo tři dny po erupci. Když komentoval erupci, k níž došlo ve středu, označil ji vědec za unikátní, protože to není obvyklé pro hluboké minimum sluneční aktivity, které se nyní pozoruje. V době maxima sluneční aktivity však k podobným erupcím dochází ob den.Má se za to, že slabší magnetická bouře může vyprovokovat nepatrné poruchy fungování energetických systémů a také ovlivnit cesty migrace ptáků a jiných živočichů. Silnější bouře vyvolávají poruchy rádiového spojení na krátkých vlnách a fungování navigačních systémů a také výkyvy napětí v průmyslových sítích.

