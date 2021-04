https://cz.sputniknews.com/20210424/naha-veresova-vleze-na-bilem-pisku-donutila-lidi-ke-ztrate-reci---14260678.html

Nahá Verešová vleže na bílém písku donutila lidi ke ztrátě řeči

Nahá Verešová vleže na bílém písku donutila lidi ke ztrátě řeči

Miss Slovenska, supermodelka, herečka a také maminka dvou dětí Andrea Verešová v současné době si užívá na Seychelách a má, soudě podle fotografií, život jako... 24.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-24T21:49+0200

2021-04-24T21:49+0200

2021-04-24T19:50+0200

celebrity

andrea verešová

písek

foto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1003/88/10038881_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_75df0fd3b0898a715f57e424a9e160fc.png

Je zajímavé, že stín od rostlin a trávy padá tak, že celebrita vypadá jako pruhované zvířátko. Sledující si toho všimli a přišli se svými nápady napodobenin.„Krásná jako zebra,“ napsala Jana Marie Pokorná.„Královna džungle,“ konstatoval Antonín Čejka.„Jooooooowau,“ ukázal své emoce Ota Klouda.„ Eva v ráji přemýšlí, zda to jablko ochutnat... pak to začne!“ přišla s přirovnáním Lenka Krejčí.„Andreo, ztratil jsem řeč a dech... Nádherná, jedinečná a sexy,“ přiznal se Jaro Dovec. Spousta sledujících ale nenašla slova, aby popsali své emoce. Použili k tomu jazyk nástrojů sociální sítě.Na dalším snímku z báječných ostrovů můžeme vidět modelku v plavkách a brýlích.„Být tam, kde se nebe setkává s mořem. Doufám, že dnes najdete radost,“ napsala Andrea.I v tomto případě reakce sledujících byla stejná.„Nádherná foto!!! I místo!!!! Životospráva je na Tobě vidět!!!!!! Předpokládám, že to je aktuální!! Užívejte si a pozdravujeme. Tady stále zima a chlad…“ vyslovil nadšení Richard Chlad.„Krásná, sexy blondýnka s dokonalým tělem,“ uvedl Roman Babják.V březnu Verešová na svém Instagramu zveřejnila novou fotku se svou dcerou Vanessou. Malá kráska se neuvěřitelně podobá své matce. Ve svém příspěvku Verešová vyjádřila svou podporu všem v této obtížné době. Na fotce pózovala spolu se svou dcerou.„Nic se nevyrovná objetí blízké osoby, která vám dokáže pomoci v obtížných chvílích. Aspoň vám touto cestou posíláme jedno velké hurá. Myslíme na vás,“ napsala k fotografii.Fanoušci modelky v komentářích obdivovali krásu maminky i dcery a poznamenali, že vypadají spíše jako sestry.Andrea VerešováModelka se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš.Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrea verešová, písek, foto