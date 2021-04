https://cz.sputniknews.com/20210424/pekarova-jiz-ma-svou-podobu-v-ods-v-trikolore-uvedli-dukazy-lide-souhlasili-14254783.html

Pekarová již má svou podobu v ODS. V Trikolóře uvedli důkazy, lidé souhlasili

Předsedkyni Trikolóry Zuzanu Majerovou Zahradníkovou pobouřila výzva poslankyně ODS Jany Černochové, která se týkala bývalého prezidenta České republiky... 24.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-24T15:58+0200

Čechové se nelíbily jeho názory, které Klaus zveřejnil v rozhovoru pro Blesk, v němž zkušený politik poukázal na problémy, k jejichž odhalení došlo kvůli kauze Vrbětice. Exprezident zmínil mimo jiné absenci v rodné zemi zahraniční politiky, neuvěřitelný nepořádek a legračnost fungování bezpečnostních služeb.„Proto je taky možné, že ministrem zahraničí se stane naprosto juniorní člověk, o kterém jsme do dnešního dne nikdy nikdo neslyšeli. Zatímco vždycky v minulosti u nás i v dalších zemích světa je ministr zahraničí druhá, třetí osoba po ministerském předsedovi,“ podotkl bývalý prezident.Členka ODS v této souvislosti přišla s originálním návrhem.„Žádám nového šéfa diplomacie Jakuba Kulhánka, aby s Ruskem domluvil výměnu politických vězňů za pana Václava Klause. Evidentně se v České republice vůbec necítí dobře a rezidenturu by si tak konečně mohl dokončit i úředně,“ uvedla na Twitteru. K dotyčnému výroku se vyslovila Zahradníková. Byla lakonická, ale nicméně nelítostná.„Omlouvám se, ale i kaluž má hlubší dno... ODS sublimovala do TOP 09 již dávno,“ napsala šéfka Trikolóry.Spousta sledujících šéfku Trikolóry podpořili.„Měl jsem ji v přátelích, hájila držení zbraní. Dnes jsem ji odebral,“ zareagoval Pavel Ryšavý. „Někteří klesnou opravdu hluboko,“ vyjádřila se Leona Buzrlová„Měla jsem tu čest s ní vést diskusi. Tolik arogance se jen tak nevidí a vzhledem k tomu, že je starostkou Městské části Prahy 2, tak její neurvalé chování je neomluvitelné,“ podotkla Dada Hrdová.Další uznali, že Černochová tentokrát předčila šéfku TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou„Hm. Takže Jana Černochová tímto u mě končí. Sice udělala dost práce, co se týká legálního držení zbraní, ale tímhle že sebe udělala Pekarovou...,“ okomentoval uživatel se jménem Burác Žumpa.Uveďme, že podobné komentáře se objevily i pod příspěvkem Černochové na Twitteru.„Možná by bylo fajn, abyste se vrátila za přepážku KB a přestala blbě žvanit, blbá jste jak stádo štaflí,“ poradil Stanislav Hejhal.„Jste vzteklejší, než Langšádlová, nad čímž už nutno obočí pozdvihnouti. Blíží se výročí osvobození naší země a hlavního města od Němců. Slušní lidé poděkují za to všem, kdo zasloužili se o to, kteří krev prolili. Také Rusku a maršálu Koněvovi,“ připomněla Julianne Eleonore Weinberg – Lessing.„I vy byste se mohla nabídnout, ani vy byste tu moc nechyběla...“ doporučil Černochové Marek Stopař.

