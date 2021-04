https://cz.sputniknews.com/20210424/prvni-dodavky-vakciny-sputnik-v-dorazily-do-moldavska-dodon-uvedl-kdo-se-tomu-snazil-zabranit-14259822.html

První dodávky vakcíny Sputnik V dorazily do Moldavska. Dodon uvedl, kdo se tomu snažil zabránit

První dodávky vakcíny Sputnik V dorazily do Moldavska. Dodon uvedl, kdo se tomu snažil zabránit

2021-04-24T17:16+0200

Ruská vakcína byla do Moldavska dopravena speciálním letem Ministerstva pro mimořádné situace Ruské federace. Z Moskvy do Moldavska náklad doprovázel bývalý moldavský prezident Igor Dodon a skupina ruských poslanců.V sobotu Dodon uvedl, že z Moskvy vylétá do země s humanitární pomocí z Ruské federace ve formě dodávek vakcíny proti covidu-19 Sputnik V. Během své jednodenní pracovní návštěvy v Rusku se setkal s náměstkem vedoucího prezidentské administrativy Dmitrijem Kozakem a diskutovali o otázkách dvoustranné agendy.Poznamenal, že před koronavirem jsou si všichni rovni, takže je velmi důležité, aby se ruská pomoc dostala k učitelům, lékařům a starším lidem. Moldavská strana poděkovala ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a předsedovi Státní dumy Vjačeslavu Volodinovi.Poznamenala, že očkování je šancí na návrat k normálnímu životu. Kromě toho zdůraznila důležitost masové vakcinace a poznamenala, že stát musí stále dělat vše pro to, aby zajistil občanům přístup k co největšímu počtu vakcín.Zabránění v dodávceBývalý prezident Moldavska Igor Dodon u této příležitosti promluvil o tom, kdo se snažil zabránit dodávce ruské vakcíny do země. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová pak zase uvedla, že Rusko pozorně sleduje vývoj situace s šířením koronaviru v Moldavsku. Situace v republice podle ní není jednoduchá, Moskva je připravena poskytnout Kišiněvu pomoc v boji proti pandemii.Poznamenala, že Ruská federace má rovněž v úmyslu zachovat a rozvíjet přátelské rusko-moldavské vztahy v duchu zásad stanovených ve Smlouvě o přátelství a spolupráci, jejíž dvacáté výročí bude letos oslaveno.Sputnik VMinisterstvo zdravotnictví RF v srpnu loňského roku zaregistrovalo první vakcínu proti covidu-19 na světě Sputnik V vyvinutou Ústavem epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji společně s Ruským fondem přímých investic.Vakcína Sputnik V byla zaregistrována v 60 zemích s celkovým počtem obyvatelstva přes 1,5 miliardy lidí. Účinnost Sputniku V činí 91,6 %, což potvrzuje publikace dat v The Lancet, jednom z nejstarších a nejuznávanějších medicínských časopisů světa.

