Schwarzenberg se vyjádřil k česko-ruské diplomatické krizi. Kroky české vlády oceňuje

Exministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg (TOP 09) se v rozhovoru pro portál Novinky.cz vyjádřil k aktuální situaci, která panuje v česko-ruských vztazích... 24.04.2021, Sputnik Česká republika

Člen zahraničního výboru Sněmovny se v rozhovoru vyjádřil k mnohým tématům. Stěžejní však byla otázka zostřených vztahů mezi Českem a Ruskem. To, že naše země nyní vypověděla další ruské diplomaty, však Schwarzenberg hodnotí pozitivně.Dodává tak, že kauza Vrbětice v tomto smyslu sehrála zásadní roli a posloužila jako příležitost k takovým změnám.Když se měl zamyslet nad tím, jak budou Rusové na kroky Česka reagoval, uvedl, že je dost možné, že nám něco přestanou dodávat a že některé české firmy zřejmě přijdou o zakázky. Promluvil také o tom, zda je ve hře možnost, že nám Rusko zastaví dodávky plynu.Schwarzenberg se vyslovil také k tomu, co by se stalo, kdyby Rusko vykázalo všechny naše diplomaty: „Tak to uděláme taky a doplatí na to i oni.“Řeč přišla i na to, za jak dlouho bychom mohli s východním partnerem opět obnovit diplomatické styky. Zde politik zabrouzdal do historie a snažil se najít adekvátní odpověď.Co se týče spojenců, myslí si, že nás nějakým způsobem podpoří, ale i tak to dle jeho představ nebude „horké“.V neposlední řadě se vyslovil k tomu, jak hodnotí roli české vlády: „Chválím ji, protože nekritizuji ze zásady, ale kvůli činům.“Dodal však, že to nic nemění na jeho názoru na hlasování o nedůvěře vládě. Myslí si, že vyvolání takového hlasování je na místě, jelikož „tato vláda není v pořádku“.

