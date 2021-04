https://cz.sputniknews.com/20210424/tajne-sluzby-podeziraly-zamestnance-ruske-diplomaticke-mise-vykazane-ze-slovenska--14255531.html

Tajné služby podezíraly zaměstnance ruské diplomatické mise vykázané ze Slovenska

Šéf Ministerstva zahraničních věcí republiky Slovenské republiky Ivan Korčok prohlásil, tajné služby podezíraly tři zaměstnance ruské diplomatické mise, které...

Předseda slovenské vlády Eduard Heger již dříve uvedl, že tři zaměstnanci ruského velvyslanectví v Bratislavě musí zemi opustit do týdne v souladu se současnou geopolitickou situací i se situací v České republice.V Rusku prohlásili, že si vyhrazují právo na odpověď. „Tak jako všude, i na Slovensku zpravodajské služby vykonávají monitoring působení cizích zpravodajských služeb na našem území. Dělají to průběžně bez ohledu na to, co se kde děje. V uplynulých dnech jsme od našich zpravodajců dostali informace, že tři příslušníci diplomatické mise Ruské federace v Bratislavě nepůsobí v souladu s tím, jak mají diplomati působit. A bylo přijato politické rozhodnutí,“ uvedl šéf Ministerstva zahraničních věcí Slovenska k české publikaci v Respektu.Korčok také sdílel odkaz na českou publikaci na svém účtu na Twitteru a dodal i popisek. „Slovensko konalo na základě informací našich zpravodajských služeb a zároveň jsme považovali za přirozené vyjádření naší solidarity s Českou republikou, krajinou, se kterou máme nadstandardní vztahy,“ stojí v komentáři slovenského ministra zahraničí.Dříve Korčok poznamenal, že součástí diplomacie jsou i složitá rozhodnutí. Podle jeho slov mezi ně patří rozhodnutí o ukončení působení trojice ruských diplomatů na Slovensku, kteří musí opustit území země do 7 dní v souladu s mezinárodními principy.„Konali jsme rozvážně, zodpovědně a také solidárně s Českem, které je nám nejbližší krajinou. Jsem si plně vědom toho, že mnozí naši občané velmi citlivě vnímají dopad našeho rozhodnutí na vztahy s Ruskem. Ujišťuji, že naším cílem je, navzdory odlišným názorům na mnohé otázky, vzájemný respekt,“ podotkl Korčok. Minulou sobotu Praha obvinila tajné služby Ruské federace z účasti na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. Česká republika vyhostila ze země 18 zaměstnanců ruského velvyslanectví. V reakci na to Moskva označila 20 zaměstnanců české diplomatické mise persona non grata s tím, že obvinění z výbuchu byla absurdní a neopodstatněná. Ruské ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že Praha jako ruskou reakci na nepřátelské akce obdrží to, co nepředstavovala ani ve zlém snu.

