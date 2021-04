https://cz.sputniknews.com/20210424/takoveho-prostacka-by-stb-nenaverbovala-analytik-schneider-se-vyjadri-k-babisovi-kvuli-vrbeticim-14254576.html

„Takového prosťáčka by StB nenaverbovala." Analytik Schneider se vyjádři k Babišovi kvůli Vrběticím

Bezpečnostní analytik Jan Schneider se v rozhovoru vyjádřil k probíhající kauze Vrbětice. Podle jeho slov mimo jiné ukázala na to, že předseda vlády Andrej... 24.04.2021

V rozhovoru pro Parlamentní listy uvedl, že kauza Vrbětice vznikla jako logický závěr nahromadění se problémů na poli světové politiky. „NATO stupňuje napětí u ruských hranic, v Bělorusku byl zlikvidován pokus o puč, Západ chce vyřadit Rosatom ze hry o dostavbu Dukovan, nestíhá vyrábět preparáty na očkování proti covidu a chce zabránit očkování ruskou vakcínou, USA ztratily pozici světové ekonomické jedničky a doma začíná hrozit občanská válka, do Evropy migrují masy obyvatel, zčásti z oblastí a přes země, které evropské země pomohly destabilizovat. U nás se blíží volby a opozice nemá žádná témata,“ prohlásil pro portál Schneider.Podle jeho názoru občanům České republiky nezbývá nic jiného, než věřit slovům politické elity státu o tom, že důkazy ruské viny jsou v tomto případě neotřesitelné, jelikož „přesvědčivého nebylo předloženo nic“.„Když jsem sledoval, jak premiér rozechvěle prezentoval tu chatrnou story, měl jsem dojem, že podal silný důkaz, že pro Státní bezpečnost (StB) nikdy nepracoval – protože takového prosťáčka by StB těžko někdy zverbovala,“ prohlásil bezpečnostní analytik.Schneider v rozhovoru uvedl, že není důvod, aby lidé věřili verzi událostí, kterou vláda prezentovala. Chybí totiž přesvědčivé důkazy o zapojení údajných ruských agentů do případu.Schneider k situaci dodal, že prezident země Miloš Zeman si ponechává čas, aby mohl získat v celé záležitosti nadhled. Podle zpráv by se k situaci měl vyjádřit v neděli na televizních obrazovkách.„Upřímně řečeno, je mi hanba. Mládí jsem prožil ve státě, který byl k naší rodině nepřátelský. Pak se to začínalo velmi nadějně zlepšovat, ale přišla okupace a normalizace a zase jsem žil ve státě, který byl k nám nepřátelský. Pak zase blikla naděje, ale v poslední době se to zhoršuje, a nyní se dokonce stydím za to, že jsem občan státu, který se navenek chová jako onuce,“ dodal analytik.V závěru rozhovoru Jan Schneider dodává, že hysterií okolo Vrbětic byla ohrožena bezpečnost a důležité zájmy českého státu. „Nastává prostě příhodný čas udělat všechno pro to, aby zpravodajské služby nemohly vrtěti psem,“ uzavřel svůj rozhovor pro portál.VrběticeKvůli kauze Vrbětice byli vyhoštěni ruští diplomaté z ruské ambasády v Praze. Následovalo vyhoštění českých diplomatů z české ambasády v Moskvě. Díky počtu vyhoštěných diplomatů byla česká ambasáda fakticky paralyzována. V rámci eskalace byli následně vykázáni další diplomaté z ruského velvyslanectví v Praze tak, aby se vyrovnal jejich početní stav s počtem českých diplomatů v Moskvě.

