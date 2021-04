https://cz.sputniknews.com/20210424/v-cesku-hlasi-indickou-mutaci-koronaviru-aktualni-epidemicka-situace-14253837.html

V Česku hlásí indickou mutaci koronaviru. Aktuální epidemická situace

V Česku hlásí indickou mutaci koronaviru. Aktuální epidemická situace

V Česku se vyskytla indická mutace koronaviru, řekl pro Právo ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Případ byl hlášen v Hradci Králové, kam mutaci podle všeho... 24.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-24T11:27+0200

2021-04-24T11:27+0200

2021-04-24T11:37+0200

čr

covid-19 v česku. situace na přelomu jara a léta

mutace

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/13457121_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_42a2f9b65ceacd1b6dfb541c20c71cca.jpg

V souvislosti s tím, že nebyla výuka, se nemoc pravděpodobně výrazně nerozšířila. Prozatím také není známo, zda je indická mutace infekčnější nebo odolnější vůči vakcínám.O objevení dvojité mutace informovali indičtí vědci již na konci března. Indický virolog Šahíd Džamíl uvedl, že se vyskytují naráz na jednom viru. „Může to viru umožnit, aby se vyhnul imunitnímu systému a snadněji se šířil,“ uvedl.Arenberger sdělil, že Ministerstvo ve spolupráci se SÚKL zjišťovalo kapacity laboratoří, které by se mohly zabývat rozpoznáváním různých mutací viru. Vláda pro laboratoře před dvěma týdny vyhradila zhruba 160 milionů korun.Zmiňme, že od konce loňského roku v ČR převládá britská mutace, která je nakažlivější ve srovnání s původním koronavirem. Současné vakcíny jsou ale proti britské mutaci účinné.V únoru se objevila jihoafrická mutace, která je ještě agresivnější a není zcela jasné, zda jsou pro ni účinné všechny vakcíny. Společnost Pfizer/BioNTech avizovala vysokou efektivitu jejich produktu.Brazilská mutace se potvrdila v dubnu. Ředitel brněnské laboratoře Omar Šerý uvedl, že tato mutace je velmi nebezpečná.Aktuální epidemická situace v ČeskuV pátek bylo v Česku zaznamenáno 2587 případů nákazy covidem-19, proti čtvrtku klesl tento počet minimálně o čtyři desítky. Zpomalilo však i tempo očkování. V porovnání se čtvrtkem i minulým pátkem bylo podáno o 11 000 dávek méně. Vyplývá to z údajů Ministerstva zdravotnictví.Epidemie covidu-19 v České republice postupně zpomaluje a spolu s tím klesají i počty hospitalizovaných pacientů. V pátek bylo evidováno 3466 hospitalizovaných pacientů, ve vážném stavu je 765 z nich. K dnešnímu ránu bylo k dispozici 25 procent lůžek s umělou plicní ventilací a 28 procent standardních lůžek s kyslíkem. Z toho vyplývá, že kapacity lůžek v nemocnicích se uvolňují pomaleji.Zpomaluje také tempo testování. V pátek bylo vykonáno 104 465 antigenních testů a 16 061 PCR testů. Zmiňme, že minulý týden bylo vykonáno přes 128 000 antigenních testů a více než 19 000 PCR testů.Reprodukční číslo, jež udává, kolik lidí se nakazí od jednoho pozitivně testovaného, mírně kleslo z hodnoty 0,85 na 0,82. Znamená to tedy, že epidemie zpomaluje.V Česku za celou dobu očkování bylo podáno asi 2,78 milionu dávek očkovacích látek, obě dávky dostalo 937 000 osob. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger avizoval zrychlení očkování díky zvýšeným dodávkám. Do několika týdnů by tak zdravotníci mohli podat 100 000 dávek denně. Zmiňme, že tento týden počet podaných dávek jen dvakrát překročilo hranici 60 000 což je o několik tisíc nižší počet, než minulý týden.

https://cz.sputniknews.com/20210422/vlada-cr-rozhodla-o-dalsim-uvolneni-obchody-trhy-a-nektere-sluzby-by-mohly-otevrit-jiz-3-kvetna-14231189.html

3

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

covid-19 v česku. situace na přelomu jara a léta, mutace, česká republika