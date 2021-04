https://cz.sputniknews.com/20210424/vachatova-prisla-se-zjistenim-odkud-jsou-financovany-evropske-hodnoty-podilel-se-i-clovek-v-tisni-14244409.html

Vachatová přišla se zjištěním, odkud jsou financovány Evropské hodnoty. Podílel se i Člověk v tísni

Vachatová přišla se zjištěním, odkud jsou financovány Evropské hodnoty. Podílel se i Člověk v tísni

Kolik dostávají neziskové organizace za analýzu české „dezinformační scény“? Tuto otázku položila spoluzakládající členka hnutí Trikolóra Natálie Vachatová a... 24.04.2021, Sputnik Česká republika

Ve svém příspěvku Vachatová prohlásila, že Bezpečnostní centrum Evropských hodnot po zveřejnění reportu věnovaným pandemickým hoaxům a jejich nejznámějším šiřitelům v českém prostředí „rozšířilo řadu politických neziskovek, které právě zaprodávají svobodu projevu“. A podle ní za to dostávají hodně.Z výpisu z dolarového účtu vyplývá, že za poslední čtyři měsíce jim přišlo 350 423,76 dolarů (asi 7,5 milionu Kč).Dále pro srovnání uvedla, že tolik poslal Člověk v tísni podle výroční zprávy na oblast Blízkého východu za celý rok. Připomněla, že loni neziskovka dostala dalších 500 000 Kč od Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.Upozornila na to, že zprávy Evropských hodnot používá taková velká média jako Česká televize nebo Seznam.cz.Na konci svého příspěvku poukázala na to, že politické strany mohou obdržet jako dar maximálně tři miliony korun a ještě to nesmí být ze zahraničí.Think tank Evropské hodnotyEvropské hodnoty je česká politická nevládní nezisková organizace. Vznikla jako občanské sdružení nezávislé na politických stranách. Vizí organizace je svobodné, bezpečné a prosperující Česko ve střední Evropě, která je součástí transatlantického společenství. Výkonným ředitelem organizace je politický komentátor a publicista Jakub Janda.Způsob práce organizace před časem kritizovala skupina vědců a vysokoškolských pedagogů z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Podle akademiků „studie think tanku Evropské hodnoty o výhledu vývoje vnějšího bezpečnostního prostředí ČR, obsahující pouze katastrofické scénáře, navíc s absurdně vysokými pravděpodobnostními hodnotami, není odbornou studií, ale projevem ideologie, který připravuje půdu pro radikální opatření odůvodněná jako prevence proti (neurčitým a nejistým) budoucím hrozbám“, napsali vědci.

Kratas VK Nechápu kde se najde v ČR idiot co by jim poslal byť jen zlámanou grešli . 5

