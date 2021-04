https://cz.sputniknews.com/20210425/archeologove-objevili-5000-let-stary-otisk-prstu-foto-14274217.html

Archeologové objevili 5000 let starý otisk prstu. Foto

Archeologové objevili 5000 let starý otisk prstu. Foto

Otisk byl nalezen na hliněném kusu, který objevili britští archeologové loni v Ness of Brodgar, archeologickém nalezišti ve Skotsku. Je označeno jako místo... 25.04.2021, Sputnik Česká republika

Britští archeologové tvrdí, že při zkoumání velké sbírky neolitické keramiky objevili 5000 let starý otisk prstu. Vědci předpokládají, že pravděpodobně vznikl, když se řemeslník dotkl mokré hlíny.Nejprve si toho všiml keramický mistr, který zkoumal kousky keramiky. Vědci pak použili techniku mapování textur (Reflectance Transformation Imaging nebo RTI), aby se o něm dozvěděli více podrobností. Technika zahrnuje více fotografií pořízených za různých světelných podmínek. Obrázky jsou pak kombinovány pomocí počítačového softwaru do vysoce podrobného modelu objektu.Archeologové očekávají, že další analýza odhalí pohlaví a věk osoby, která otisk prstu opustila.„Pracujeme na tak vysoce postaveném místě, jako je Ness of Brodgar, se svými krásnými budovami a ohromující řadou artefaktů, a může být příliš snadné zapomenout na lidi za tímto neuvěřitelným komplexem. Ale tento objev opravdu přivedl tyto lidi zpět do centra pozornosti. I když nalezení otisku prstu nebude mít obrovský dopad na naši práci, dává nám to velmi osobní, dojemné spojení s lidmi z neolitického Orkney před 5 000 lety,“ řekl ředitel výkopu Nick Card.2000 let stará zrcadlaDříve jsme informovali, že ve starověké hrobce v Číně bylo objeveno více než 80 bronzových zrcadel vyrobených během dynastie Západních Chanů. Vědci byli překvapeni skutečností, že ačkoli jsou zrcadla stará asi 2 000 let, mnoho z nich stále odráží světlo a na některých je možné vidět hieroglyfy.Pohřebiště se nacházelo ve městě Cao-čuang v provincii Šan-tung. Vědci objevili více než 400 hrobek, které pravděpodobně patřily elitě té doby. Kromě hrobek byla také objevena sbírka keramiky a bronzových výrobků. Tyto objekty se datují do rané éry dynastie Západní Chan (202 př. n. l.-8 př. n. l.).Nejpozoruhodnější z nalezených předmětů však byla bronzová zrcadla. Některé z nich jsou tak dobře zachovalá, že mohou být stále použita pro zamýšlený účel.V dávných dobách, jak říkají vědci, to byl jeden z hlavních objektů, které byly uloženy v hrobech aristokratů. Byl to jeden z prvků rituálu provedení zesnulé osoby do posmrtného života. Vědci se domnívají, že nalezené hrobky patřily zástupcům vyšší třídy.

