Ewa Farna: Kdyby tento trend zavládl dřív, nedopustila bych se lynčování svého těla. Co má na mysli?

„Ach, kdyby tento trend zavládl před několika lety, pravděpodobně bych se nedopustila toho lynčování, kterého jsem se dopouštěla během období, kdy jsem se měnila z dívky na ženu,“ píše v úvodu Ewa. Vzpomíná na nesnadné období, kdy ženské tělo pod vlivem hormonů prochází výraznými změnami, a v tomto nelehkém období vám někdo řekne, že už nevypadáte stejně a měli byste jíst méně.Podle Farné je dobře, že se apeluje na to, aby byly přijatelné také jiné velikosti, a aby svět sociálních sítí odrážel skutečný život. Farna ale zdůrazňuje, že to zase s body pozitivizmem není třeba přehánět. Vrhat se do opačného extrému a kritizovat všechny štíhlé dívky je také absurdní.Dodává, že to však v žádném případě neznamená, že můžeme zesměšňovat nebo „hejtovat“ štíhlé ženy.Podle Ewy je zdraví nejdůležitější. Na konci svého příspěvku dodává:„Pokud je dívka zdravá a štíhlá, dopřejte jí to, řekněte jí něco hezkého. Pokud je dívka zdravá s křivkami, dopřejte jí to, a řekněte něco hezkého. Pokud jste opravdu spokojeny s tím, jaké jste, pak přejte dobro ostatním, a těšte se z jejich úspěchů. Dívky se mají podporovat,“ shrnula Ewa.Rozhodně jde o velice aktuální téma, ke kterému se připojilo hodně sledujících. Někteří příčinu tohoto jevu vidí v nesprávném nastavení společnosti.Všichni si myslí, že hubené holky nemají komplexy. Podle názoru některých uživatelek je ale opak pravdou.Pro některé není zevnějšek vůbec důležitý.„Ewko, netrap se kvůli kecům. Dělej si, co chceš, nemusíš nic nikomu vysvětlovat. Pro mě můžeš vážit třeba 250 kg, to není důležité, důležitá je tvoje kreativita a duše, kterou do toho vkládáš…tělo je pouze obal,“ míní další.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Pochází z české části Těšína a žije ve Vendryni. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.

