https://cz.sputniknews.com/20210425/fanousek-rammstein-navrhl-aby-lego-vytvorilo-set-s-koncertni-scenou-skupiny-14269484.html

Fanoušek Rammstein navrhl, aby LEGO vytvořilo set s koncertní scénou skupiny

Fanoušek Rammstein navrhl, aby LEGO vytvořilo set s koncertní scénou skupiny

Členové Rammstein podpořili fanouška, který navrhl, aby LEGO vytvořilo sadu založenou na designu jejich koncertní scény. Příslušný příspěvek byl zveřejněn na... 25.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-25T21:28+0200

2021-04-25T21:28+0200

2021-04-25T21:28+0200

celebrity

rammstein

lego

skupina rammstein

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/274/86/2748671_0:94:500:375_1920x0_80_0_0_a733b8cee9d6986796fa59c6ecba2feb.jpg

„Rammstein by rád měl tuto stavebnici. Přidejte se k nám, abychom dosáhli 10.000 hlasů!“ se uvádí na sociální sítí.Z Lega lze postavit prakticky cokoliv – automobil, letoun, vlak, dům, hrad nebo zámek, sochu, vesmírné plavidlo a dokonce i funkčního robota. Ty jsou ještě doplněny velkým množstvím dalších různobarevných dílů, minifigurkami (také nazývané minifigures) a spoustami dalšího, vzájemně kompatibilního materiálu.Uživatel Airbricks zveřejnil svůj koncept na webové stránce LEGO v sekci, kde každý může nabídnout svůj nápad na sadu. Jeho projekt se jmenoval Stadium Tour.Aby mohli zástupci společnosti tento koncept zvážit, musí získat 10 000 hlasů. Návrh byl zveřejněn 18. dubna a získal již 9,5 tisíce hlasů.Fanoušci kapely měli různé názory. Někdo nápad nadšeně podpořil a někdo kritizoval cenovou politiku Lega.„Pěkný nápad, ale LEGO je předražené,“ napsal Freek Pleunis. Wolfgang Mess také okomentoval: „Lego je blbost. Naprosto předražené. Tato sada by stála několik set €/ $ ' s. ruce pryč.“„Pokud to není s pyro efekty, nemohu to podpořit,“ vtipkoval Mike Sotny.Dříve účastníci Rammsteinu na sociálních sítích oznámili, že evropské turné je odloženo na rok 2022. Lockdown však přesto měl příznivý vliv na tvorbu kapely, hudebníci využili pauzy k nahrání nového alba.Rammstein je německá industrial metalová hudební skupina, která vznikla v lednu 1994. Rammstein bývají považováni za hlavní představitele hudebního stylu Neue Deutsche Härte s prvky elektronické hudby.Hlavní rysy tvořivosti skupiny: specifický rytmus, ve kterém je velká část skladeb, a strhující texty písní. Zvláštní proslulost Rammsteinu přinesly jevištní výkony, často doprovázené použitím pyrotechniky, které se proslavily v hudebním prostředí. Složení skupiny se nikdy nezměnilo.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rammstein, lego, skupina rammstein