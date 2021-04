https://cz.sputniknews.com/20210425/hamacek-o-vyrocich-prezidenta-ceske-republice-to-moc-nepomohlo-14273994.html

Hamáček o výrocích prezidenta: „České republice to moc nepomohlo“

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v nedělním rozhovoru pro televizi Nova uvedl, že považuje za zbytečné, že prezident Miloš Zeman v projevu ke... 25.04.2021, Sputnik Česká republika

Podle druhé verze vyšetřovatelů, o čemž dříve promluvil český prezident, výbuch muničního areálu způsobila neodborná manipulace s výbušninami.Podle Hamáčka měli vládní politici od bezpečnostních složek dost věrohodných informací o účasti ruských agentů na výbuchu v roce 2014, aby přistoupili k tak tvrdé akci vůči Moskvě. Dodal, že jejich informace nezpochybnili ani členové příslušných parlamentních orgánů, kteří se mohli s materiálem seznámit.V prezidentově vystoupení si každý našel to svoje, bohužel včetně Ruské federace, uvedl Hamáček.Zdůraznil, že vláda má plnou důvěru v práci Nejvyššího státního zastupitelství, policejních složek i bezpečnostních služeb a pokud by jejich informace nebyly přesvědčivé, nepřistoupil by jako ministr zahraničí k tak bezprecedentní reakci vůči Rusku, doplnil.Projev prezidenta ZemanaPřipomínáme, že v neděli prezident Miloš Zeman na obrazovce televize CNN Prima News pronesl projev věnovaný probíhající kauze Vrbětice. Vyzval bezpečnostní orgány k maximalizaci úsilí při vyšetřování. Výsledky vyšetřování budou pro český politický život velmi závažné, uvedl.„Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito agenti byli někdy ve vrbětickém areálu,“ dodal prezident.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označeni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to samozřejmě nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých diplomatů v Moskvě. Ti ruští diplomaté, kterých se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.

