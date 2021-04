https://cz.sputniknews.com/20210425/indoneske-namornictvo-objevilo-ponorku-cela-posadka-zahynula-14269657.html

Indonéské námořnictvo objevilo ponorku. Celá posádka zahynula

Indonéské námořnictvo objevilo ponorku. Celá posádka zahynula

Na dně moře vedle ostrova Bali byla nalezena zmizelá ponorka indonéského námořnictva KRI Nanggala 402, informovala čínská média s odkazem na vojáky země. 25.04.2021, Sputnik Česká republika

Indonéské námořnictvo objevilo ponorku. Celá posádka zahynulaNa dně moře vedle ostrova Bali byla nalezena zmizelá ponorka indonéského námořnictva KRI Nanggala 402, informovala čínská média s odkazem na vojáky země.„Všech 53 členů posádky jsou mrtví,“ uvedl náčelník generálního štábu Indonésie.Dieselová ponorka KRI Nanggala 402 přestala komunikovat 21. dubna, když probíhala cvičení u Bali. Jak informovaly noviny Daily Star, spojení s ponorkou bylo ztraceno poté, co dostala povolení na ponoření.Hledání plavidla se účastnilo 18 lodí, čtyři policejní lodě a tři lodě národní vyhledávací a záchranné služby. Pomoc Indonésii s hledáním plavidla přislíbily i jiné země, mezi nimi Rusko, USA, Německo, Francie, Indie, Turecko a Austrálie.Včera byla ponorka oficiálně přiznaná za potopenou. Indonéský prezident vyjádřil soustrast rodinám námořníků.Trosky ponorkyVčera bylo informováno o tom, že byly nalezeny její trosky. Místní media po dobu vyhledávací operace zdůrazňovala, že ponorka měla zásoby kyslíku do soboty.Podle včerejších slov náčelníka generálního štábu země se v průběhu posledních několika dní, co probíhala operace ve snaze loď najít, podařilo najít různé předměty z lodi, například modlitební koberečky či nádržku s olejem, která se s největší pravděpodobností používá u periskopu. „Máme hodnověrné informace, které předpokládáme, že jsou z ponorky KRI, změnili jsme tak status lodě ze zmizelé na potopenou,“ uvedli indonéští vojáci.Ještě předtím se uvádělo, že na místě, kde ponorka zmizela, byla objevena ropná skvrna. Ta mohla pocházet z rozbité nádrže ponorky, nebo ji posádka mohla vypustit, aby byla snížena váha lodě při pokusu o vynoření. Indonéské námořnictvo uvedlo, že příčina potopení lodi se vyšetřuje. Jednou z verzí je havárie na elektroinstalaci, kdy se kvůli tomu posádce nepodařilo provést vynořovací manévr.

