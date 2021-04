Merkelová: Německo připravuje misi na podporu Indie v souvislosti s covidem-19

https://cz.sputniknews.com/20210425/merkelova-nemecko-pripravuje-misi-na-podporu-indie-v-souvislosti-s-covidem-19-14269006.html

Německo vyjadřuje solidaritu s Indií v souvislosti s katastrofální situací způsobenou koronavirem a připravuje misi podpory, řekla německá kancléřka Angela... 25.04.2021, Sputnik Česká republika

Merkelová rovněž zdůraznila, že boj proti pandemii je globální výzvou. Indie čelí druhé vlně pandemie. Země je na druhém místě na světě v počtu zjištěných případů koronaviru. Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví bylo v zemi registrováno více než 16,9 milionu případů nákazy covidem-19. Více než 14 milionů lidí se uzdravilo, 192 tisíc lidí zemřelo na koronavirus a související nemoci.Omezení osobní dopravy s IndiíNěmecko omezí osobní dopravu s Indií, kde byla identifikována nová mutace koronaviru, uvedl již dříve německý ministr zdravotnictví Jens Spahn v interview pro mediální skupinu Funke.„Aby nedošlo k ohrožení naší očkovací kampaně, je nutné výrazně omezit osobní dopravu s Indií,“ řekl Spahn, jehož slova citují noviny Bild.Podle ministrových slov německá vláda brzy zařadí Indii k vysoce rizikovým zemím kvůli variantě koronaviru. Od nedělního večera se z Indie do Německa budou moci dostat pouze němečtí občané, sdělil ministr.Noviny uvádějí, že všichni cestující starší šesti let ze zemí klasifikovaných jako riziková zóna musí před vstupem do Německa podstoupit test na koronavirus. Všichni, kteří přijedou do země, budou muset projít karanténou.Vědci již dříve identifikovali ve východoindickém státě Západní Bengálsko novou variantu koronaviru B.1.618, která se kromě mutací E484K a D614G v proteinu ostnu vyznačuje chromozomálním přesmykem 6 nukleotidů (H146del a Y145del). Podle indického profesora epidemiologie Madhukara Paie je tento nový kmen koronaviru kmenem s trojitou mutací a může se šířit rychleji.Nový kmen B.1.618 je druhou linií koronaviru, identifikovanou z Indie, první je B.1.617, známá také jako varianta dvojité mutace koronaviru.

