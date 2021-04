https://cz.sputniknews.com/20210425/ministr-ekonomiky-srn-vyzyva-aby-nord-stream-2-nebyl-politizovan-14265166.html

Ministr ekonomiky SRN vyzývá, aby Nord Stream 2 nebyl politizován

Ministr ekonomiky SRN vyzývá, aby Nord Stream 2 nebyl politizován

Německý ministr ekonomiky Peter Altmaier vyzval v rozhovoru pro média skupiny Funke, aby nedávala projekt Nord Stream 2 do souvislosti s „jednotlivými případy"... 25.04.2021

„Potřebujeme zhodnotit výstavbu, dokončit plynovod a přijímat rozhodnutí nezávisle na jednotlivých případech,“ prohlásil Altmaier.Zdůraznil, že celých 50 let „nesloužily dodávky zemního plynu nikdy politickou zbraní mezi Východem a Západem“.Altmaier má za to, že se nedá připustit porušení zájmu bezpečnosti Ukrajiny. Tranzit plynu přes její území má pokračovat také po dokončení výstavby, slíbil ministr.„Když budujeme takzvané terminály na zkapalněný plyn, zajišťujeme si tím možnost projevit v kteroukoli chvíli nezávislost na plynu z plynovodu, když se Rusko pokusí o politický nátlak s pomocí plynu,“ prohlásil ministr.Altmaier rovněž vyzval k neprodlenému osvobození Alexeje Navalného.MZV RF předtím informovalo, že prohlášení Berlína o Alexeji Navalném mohou mít za cíl destabilizaci situace v Rusku před volbami do Státní dumy. Prezidentův tiskový tajemník Dmitrij Peskov prohlásil, že v Kremlu nepovažují zdraví odsouzených za téma, jež má zajímat jiné státy. Peskov zdůraznil, že vláda vůbec nereaguje na zahraniční prohlášení ohledně Navalného.Simonovský soud v Moskvě se 2. února usnesl zrušit podmíněný trest pro Navalného v kauze Yves Rocher a nahradit ho 3,5 roku kolonie. Trvala na tom Federální vězeňská správa, protože, podle jejích údajů, nejednou porušil podmínku a do zadržení bylo po něm vyhlášeno pátrání. Moskevský městský soud toto usnesení později schválil.Vyšetřovací výbor zahájil trestní stíhání v kauze Yves Rocher na žádost francouzského občana Bruna Leprouse. Soud zjistil, že Navalnyj spolu s bratrem Olegem přesvědčili podvodem zástupce Yves Rocher, aby uzavřel smlouvu na dopravu pošty jejich firmy Hlavní předplatná agentura.Tyto služby byly, jak se praví v rozsudku, poskytovány za zvýšené ceny a s pomocí jiného dopravního podniku. Celková škoda překročila, podle dat Vyšetřovacího výboru, 30 milionů rublů, z toho 26 bylo odcizeno společnosti Yves Rocher, ostatní Meziregionální procesingové společnosti, která byla, podle verze vyšetřovatelů, dalším objektem podvodu.

