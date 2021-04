Místopředseda vlády: Rusko je přesvědčeno, že Nord Stream 2 bude dostavěn

https://cz.sputniknews.com/20210425/mistopredseda-vlady-rusko-je-presvedceno-ze-nord-stream-2-bude-dostaven-14269259.html

Rusko je přesvědčeno, že plynovod Nord Stream 2 bude dokončen, práce na tom pokračují, řekl ruský místopředseda vlády Alexandr Novak. 25.04.2021, Sputnik Česká republika

„Práce pokračují a jsme přesvědčeni, že budou dokončeny,“ řekl Novak v pořadu Moskva. Kreml. Putin na televizním kanálu Rusko 1 v rozhovoru s Pavlem Zarubinem v rámci odpovědi na otázku, zda bude stavba projektu dokončena.Novak 23. dubna uvedl, že plynovod Nord Stream 2 bude podle informací provozovatele projektu Nord Stream 2 AG dokončen v roce 2021.Obhájí Evropa své zájmy?Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová se již dříve vyjádřila k projektu plynovodu Nord Stream 2 a zdůraznila, že v této souvislosti je zásadně důležitá odpověď na otázku, zda je každý ze států EU, včetně Německa, připraven zachovat si schopnost hájit své zájmy, nehledě na to, co přikazují USA.„Toto je pro Německo existenční projekt. Slyšela jsem to od německých zástupců, četla jsem analytiku německých specialistů. Kvalifikují tento projekt jako existenční pro ně. Je to obchodní projekt, který nesouvisí s politikou, ale souvisí s rozvojem Německa,“ řekla Zacharovová v rozhovoru pro RT DE.Podle ní je to velmi důležitá otázka. „Každý se vyhýbá odpovědi na tuto otázku. Ale ona je zásadní. Do jaké míry si v dnešním prostoru Evropské unie každý stát zachovává schopnost hájit své zájmy. Podle toho, co nyní vidím a co všichni společně pozorujeme, je odpověď záporná,“ řekla na závěr mluvčí ministerstva zahraničních věcí.Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou linek plynovodu s celkovou kapacitou 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Proti projektu se aktivně staví Spojené státy, které propagují svůj zkapalněný zemní plyn v EU, dále Ukrajina a řada evropských zemí. USA zavedly sankce proti plynovodu v prosinci 2019, v důsledku čehož byla švýcarská společnost Allseas nucena zastavit pokládku. V této práci bylo pokračováno až o rok později, v prosinci 2020.Podle provozovatele projektu Nord Stream 2 AG (stoprocentní dceřiná společnost Gazpromu) byl k 31. březnu Nord Stream 2 postaven z 95 %, zbývá položit 121 kilometrů z celkové délky plynovodu ve dvou linkách.

