„Nepřátelé Ruska se zahltí tím, že přecení své síly.“ Zbořil o znalostech, které politici nemají

Dodal, že na ruské straně je ale vidět jiná tradice diplomacie.„Na straně naší se objevuje taková chvílemi až nedůstojná zahraničně politická koncepce. Projevuje se to až neuvěřitelnými činy, jako bylo např. vystupování řeporyjského starosty po poradě s panem předsedou ODS Fialou, který stále ještě sní o tom, že bude budoucím předsedou vlády,“ připomněl.V této souvislosti Zbořil poukázal na chování pražského primátora nebo starosty Prahy 6 a některých dalších českých politiků, ať už na regionální nebo dokonce státní úrovni.„Nemluvě už o těch poslancích a senátorech Parlamentu České republiky, kteří o vážných věcech nezodpovědně žertují,“ poznamenal.Zbořil se domnívá, že se opravdu málo vyučuje v českých školách zeměpis a že se ta výtka nedostatečných znalostí geografie, politické geografie, dá vztáhnout i na politiky pohybující se na té nejvyšší úrovni.Zbořilovi vadí to, že se důkladně nevyučuje dějepis a zeměpis, a někteří politici mu připadají v tomto ohledu hluboce nevzdělaní.„Je to dokonce i vidět na tom, že se po území Ruské federace dnes pohybují vlastně jen mladí studenti, cestovatelé, a dokonce i turisté, kteří dnes mají lepší představu o velikosti Ruské federace, o jejích rozdílech, o rozporech, které této federaci nejen škodí, ale také jí dávají novou dynamiku,“ uvedl politolog.Zbořil připomněl, že v tradici vojenské a politické strategie carského Ruska, Sovětského svazu, a dokonce i Ruské federace dnešní doby, je takzvaná hloubková obrana, kterou definitivně formuloval maršál Žukov v průběhu druhé světové války.Zbořil doporučuje se podívat na údaje o tom, kolik v Rusku žije obyvatel, jakou má tento stát rozlohu, ale také, jaké jsou možnosti se v početných oblastech pohybovat a kolik je na to zapotřebí času.„Já nechci říct, že nedůvěřuji plánovačům války proti Rusku ze severoatlantického paktu, ale víme, že když se pak setkali s konkrétní situací válečníci zhruba těch 14 až 18 států, které pod vedením nějakého vojenského stratéga do tohoto prostoru vtrhli, vždycky je něco překvapilo. Jednou to bylo bláto a deště, které přišly na podzim, jindy to byla tající, rozmrzající země na jaře, jindy ‚krutá‘ zima, která zabránila hrdinným válečníkům vykonávat nebo uspokojovat základní hygienické potřeby,“ připomněl.V rozhovoru publicista vyzdvihl, že válka s Ruskem je velice nebezpečná ne snad proto, že se nedá vyhrát, ale proto, že má jakýsi zpětný efekt, který se projevuje tím, že zpětný náraz vždycky zničil odvážného agresora.Co se týče překreslování map, podle Zbořila to s tou politickou geografií není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.„Nesmíme zapomenout, že teprve ke konci 19. století se v Evropě, ve Francii, v Německu a Velké Británii rodí to, čemu se říká ve Francii ‚lidská geografie‘ nebo v Německu „antropogeografie“ a pak se přejde na ty úvahy o geopolitice a politické geografii a dodnes nevíme, jak s těmito vědami nebo ideologiemi zacházet,“ připomněl.Politolog upozornil na to, že většinou ta politická geografie nebo geopolitika degradovaly na úroveň ideologie, která měla posloužit nějaké expanzi, nějakému výboji.„Všimněte si, kolik odvážlivců, kteří geografii nebo zeměpis nestudovali ani na základní škole, se dnes zabývá geopolitickými koncepcemi a kreslí sféry zájmů některých suverénů na mapu celého světa. A kdo má rád historii, mohl by si připomenout, jak vznikala a zanikala Zlatá horda a kdy a jak zanikl Krymský chanát,“ pronesl Zbořil.V rozhovoru se zkušeným politologem nechybělo ani strategické doporučení.„Nelze se dopustit většího omylu než shlížet shora na mapu světa, kterou rozprostřeli nějací militantní stratégové a kreslí na ni jednou plány elektrifikace nebo ‚přetváření přírody‘, ale také plány hranic vojenských prostorů a bojových front,“ zdůraznil Zbořil.

