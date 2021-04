https://cz.sputniknews.com/20210425/odvadi-pozornost-caputova-vysadila-stromy-lide-ji-nemilosrdne-ukazali-jeji-uroven--14266453.html

Odvádí pozornost? Čaputová vysadila stromy, lidé ji nemilosrdně ukázali její úroveň

Prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová zveřejnila fotografie, na nichž můžeme vidět, jak vysazuje stromy. Idylické snímky však vyvolali ostrou reakci... 25.04.2021, Sputnik Česká republika

„Přibližně 1650 mladých buků a smrků jsme dnes, v rámci dobrovolnictví, zasadili spolu se zaměstnanci a zaměstnankyněmi prezidentské kanceláře v lokalitě Ondrovič obrázek, v lese nad Limbachem. Toto místo velmi dobře znám od dětství. Les v roce 2010 zasáhla větrná smršť, která zničila množství stromů. Postupně se snaží lesníci sázet nové a věřím, že jsme k obnově této části lesa přispěli i my,“ napsala hlava slovenského státu ve svém statusu.Zdůraznila, že tímto způsobem se jedná o snahu naplnit závazek, vysadit každoročně přibližně 1300 stromů. „Je to kompenzace za část emisí, jejichž produkci se prezidentská kancelář nedokáže vyhnout,“ doplnila.Čaputová připomněla, že v rámci projektu Zelená kancelář byla od září 2020 přijata již celá řada opatření, jejichž cílem je snížit tvorbu emisí skleníkových plynů při chodu úřadu. „Kancelář prezidentky SR se chce do roku 2030 stát první uhlíkově neutrální veřejnou institucí na Slovensku,“ avizovala hlava státu.Na závěr Čaputová poděkovala všem zaměstnancům a zaměstnankyním kanceláře a Lesům SR za to, že přispěli k tomuto společnému cíli.Ani krásně sepsaný příspěvek, ani výrazné fotografie prezidentky ji nezachránily před kritikou lidí, která zněla dost razantně.„Na mě to nezapůsobilo, máme i důležitější témata, od kterých velmi neúspěšně odvádíte pozornost,“ nešetřila Čaputovou Zdenka Tibenská.„Ostatní lidé to dělají běžně a nepotřebují k tomu média... Pro jediný záběr na fotku takové divadlo...“ Marčelína Golianová.Další poukázali na komplikovanou situaci v širším kontextu.„Zase nám hraje divadlo. I tu roušku. Lopatu neumí ani pořádně držet, přesně tak jako ani Slovensko, které táhne do války,“ podotkla Elena Lutz.„Na co? Vám i tak na Slovensko pustí Rusové atomovou bombu,“ sarkasticky zareagoval Stevko Lacko.Někteří sledující si zamysleli nad funkcí a rolí hlavy státu.„Myslím, že je to správné místo prezidentské kanceláře, zde pomůže Slovákům nejvíce,“ napsal Vili Frič.„Co konkrétně v té prezidentské kanceláři způsobuje ty emise?“ dotazuje se Erik Mikletič.„Super, konečně práce, která se vám hodí a kde lidem nezničíte životy,“ vyjádřila se Dominika Straková.Zmiňme, že se objevily i ojedinělé reakce, v nichž lze přečíst podporu na adresu Čaputové. „Paní prezidentko!!! Toto je super věc. Dobrá práce je i jeden strom. Každý by měl tak učinit!!! Za mě palec nahoru,“ okomentovala Martina Šanika Hrůzová.„Jsem hrdá na naši prezidentku,“ zdůraznila Olga Kapustova.

