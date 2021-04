https://cz.sputniknews.com/20210425/opozice-je-v-hysterii-zemanuv-projev-k-vrbeticim-neunesla-boji-se-i-navratu-rosatomu-do-dukovan-14266836.html

Opozice je v hysterii, Zemanův projev k Vrběticím neunesla. Bojí se i návratu Rosatomu do Dukovan

Opozice je v hysterii, Zemanův projev k Vrběticím neunesla. Bojí se i návratu Rosatomu do Dukovan

Očekávané nedělní vystoupení prezidenta Miloše Zemana, v němž se vyjádřilke kauze Vrbětice, doslova pobouřilo opoziční politiky, kteří i tak nepatří mezi... 25.04.2021, Sputnik Česká republika

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová využila této možnosti, aby propagovala své zájmy, které se týkají příštích voleb. „Nešlo o projev pro české občany, ale pro Ruskou federaci. Bagatelizace, vnášení pochybností, pomlouvání. To vše umně zaobaleno. Tohle není prezident. Díky hlasům ANO, ČSSD, SPD a KSČM neprošla v PS ústavní žaloba. Budu dělat vše pro to, aby většina po volbách byla jiná,“ napsala na svém profilu Twitteru politička.Její stranický předchůdce exministr financí Miroslav Kalousek označil Zemanův projev za mimořádně záludný vůči vlastní zemi. „Vyjádřil důvěru vůči bezpečnostním složkám, ale v podstatě zpochybnil jejich závěry. Se závěry chce vyčkat, dokud se to „jednoznačně neprokáže”. Připomíná mi to Čapí hnízdo. Jenže tohle je mnohem závažnější a nebezpečnější,“ vyslovil se zakladatel TOP 09 na sociální síti Twitter.Na Facebooku Kalousek stupeň svých obav zvýšil. „Jsme ve velmi vážné hybridní válce. A v této válce se náš prezident připojil k nepříteli, aby mu pomohl zpochybnit, zamlžit, ideálně „vyvrátit” závěry našich služeb. Z mého pohledu je to velezrada,“ zhodnotil projev hlavy státu bývalý ministr financí. Poněkud „neutrálnějším“ byl lídr ODS Petr Fiala. Podle jeho názoru projev prezidenta nic mimořádného nepřinesl„M. Zeman to všechno mohl říct už před týdnem. Jsme v absurdní situaci: celá země si oddechla, že se prezident nepostavil přímo proti zájmům ČR. Jen všechno tak nějak zpochybnil,” stojí v komentáři předsedy občanských demokratů. Kolega Fialy Zbyněk Stanjura, místopředseda ODS a předseda poslaneckého klubu této strany napsal, že Zeman ho nepřekvapil.„Když už nemohl zpochybnit účast Ruska, aspoň zpochybnil všechny a všechno,“ poznamenal. Další kolega Fialy Pavel Žáček se bojí toho, že se Rusko se může zapojit do vyhlášeného projektu v jaderné energetice.„Zemanův projev se nesl zcela v duchu ruské dezinformační školy. Snažil se minimalizovat škody způsobené Putinovou GRU. Zpochybnil, rozmělnil, aby nikdo nevěřil ničemu. Dokonce otevřel Rosatomu vrátka zpět do Dukovan,“ neskrývá obavy politik. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka nechápe, proč Zeman se nesetkal s řediteli českých informačních služeb. V této souvislosti se vzpomněl i na Salisbury. Bývalému Zemanovu soupeři ve volbách Jiřímu Drahošovi vadí, že prezident republiky zdaleka nechválil práci Bezpečnostní informační služby. „Miloš Zeman nepřekvapil. Týden mu trvalo, než přišel s nic neříkajícím vystoupením, v němž opět zpochybnil práci BIS a řekl, že to všechno klidně mohlo být úplně jinak. V Moskvě mohou být spokojeni,” uvedl. Nezůstal dlouho zticha ani šéf Pirátů Ivan Bartoš.„Ve sněmovně, ale i našim partnerům v EU a NATO byly předloženy důkazy. Přesto pan prezident hovoří v rovině hypotéz a zpochybňuje důvěryhodnost bezpečnostních služeb vlastní země. Věřím, že nehledě na tento relativizující projev vláda ČR bude pokračovat v sebevědomé politice,” napsal. Předseda STANU Vít Rakušan se pochlubil, co bylo uděláno z jeho strany v souvislosti s kauzou Vrbětice. „Na rozdíl od pana prezidenta jsme za týden svolali jednání všech výborů a komisí, na kterých nám byly důkazy prezentovány. Osobně jsem mluvil s velvyslanci USA, Kanady, Taiwanu, Německa a Litvy. Očekával bych, že bude prezident dělat zahraniční politiku. Ne jen proruskou politiku,” podotkl.Zmiňme, že v neděli prezident Miloš Zeman na obrazovce televize CNN Prima News pronesl projev věnovaný probíhající kauze Vrbětice. Vyzval bezpečnostní orgány k maximalizaci úsilí při vyšetřování. Výsledky vyšetřování budou pro český politický život velmi závažné, uvedl.„BIS po dobu šesti let ve svých výročních zprávách, včetně jejich neveřejných částí, nikdy nezmiňovala kauzu Vrbětice. Teprve v posledních třech týdnech bylo vzneseno obvinění vůči dvěma ruským agentům, kteří působili na našem území, (…) a tito agenti byli obviněni, že způsobili výbuch ve Vrběticích,“ prohlásil Miloš Zeman.„Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito agenti byli ve vrbětickém areálu,“ prohlásil ve svém projevu prezident. „Koneckonců, když se zkoumal druhý areál těsně před jeho výbuchem, nebyl v něm nalezen žádný výbušný systém,“ dodal.

Silvie Že prý „Ve sněmovně, ale i našim partnerům v EU a NATO byly předloženy důkazy." Šéf Pirátů Ivan Bartoš lže - žádné důkazy předloženy nebyly. Mimo jiné proto, že žádné důkazy neexistují. Potvrzuje to prokurátor Zeman, potvrzuje to i policejní ředitel. 8

Silvie Neviditelný Fiala by rád vydával svoji demožumpu za celou zemi. A protiruské provokace nepodepřené žádnými důkazy nepředstavují zájem Česka. 5

